Negli scorsi giorni un nuovo problema fisico accusato da Paul Pogba potrebbe costare al francese non solo l'esordio in campionato con la Juventus il 20 di agosto contro l'Udinese ma anche tutte le partite che i bianconeri giocheranno nel mese di settembre. Di Pogba e del suo futuro hanno parlato il giornalista sportivo Giancarlo Padovan su Calciomercato.com che lo ha definito 'calciatore finito' e Massimiliano Allegri, intervistato ai margini dell'amichevole tra Juventus A e Juventus B, che ha detto: "Aggiungere un calciatore come Paul anche solo per 20-25’ sarebbe tanta roba".

Juventus, Padovan punge Pogba: 'Calciatore finito, Giuntoli deve affrontarlo per risparmiare 24 milioni di euro'

L'ennesimo stop di Pogba sta facendo discutere in casa Juventus e tra coloro che evocano una partenza del francese da Torino si annovera il giornalista Giancarlo Padovan. Quest'ultimo, in un editoriale pubblicato sulle pagine del portale Calciomercato.com, ha criticato in maniera esplicita il francese, scrivendo quanto segue: "Pogba? un calciatore finito da almeno tre anni, arrivato a parametro zero e perciò “ricompensato” con un ingaggio da otto milioni netti più due di bonus fino al 2026". Cosi ha esordito Padovan, che poi rintuzzando sull'argomento Pogba ha scritto: "È chiaro che Giuntoli si stia occupando di cedere calciatori ancora in attività ma affrontare il caso Pogba è altrettanto urgente.

Risparmiare 24 milioni netti costituirebbe una vigorosa boccata d’ossigeno".

Juventus, Allegri: 'Pogba? lo vedo meglio dello scorso anno e averlo solo 20 minuti sarebbe tanta roba'

Di Pogba e di quello che potrebbe essere la sua annata con la Juventus ha parlato anche Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconero, intervistato ai margini della partitella amichevole tra la prima squadra della Juventus e quella Next Gen ha detto del francese: "Lo vedo meglio di un anno fa.

Poi non possiamo pretendere che tra 20-30 giorni sia già pronto per giocare dal 1’, ma sarebbe un bene averlo in panchina. Aggiungere un calciatore come Paul anche solo per 20-25’ sarebbe tanta roba".

Juventus, Pogba oltre all'esordio in campionato dovrebbe restare fuori per tutto il mese di settembre

Il calvario fisico che sta attraversando Paul Pogba nella sua seconda avventura con la maglia della Juventus sembrerebbe non voler finire: il centrocampista francese, dopo aver vissuto una stagione in infermeria, aveva saltato parte delle vacanze programmate in questa estate per ripresentarsi alla Continassa tirato a lucido.

Tuttavia, un problema accusato al quadricipite destro negli scorsi giorni dallo stesso Pogba, potrebbe costare al francese non solo l'esordio in campionato che la Juventus giocherà domenica 20 agosto contro l'Udinese ma anche le successive 7 giornate di Serie A. L'Infortunio riscontrato da Pogba, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere smaltito dal calciatore in poco più di un mese, rendendolo convocabile da Allegri realisticamente per il Derby che la Juventus giocherà contro il Torino che si l'8 di ottobre.