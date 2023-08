In queste ultime settimane di mercato, la Juventus potrebbe cercare un nuovo centrocampista da inserire in rosa. Infatti, le condizioni di Paul Pogba non darebbero le giuste garanzie e per questo motivo i bianconeri vorrebbero cercare un nuovo elemento per la mediana. Uno dei nomi che piacerebbero alla Juve è quello di Sofyan Amrabat. La società bianconera potrebbe presto bussare alla porta della Fiorentina formulando un’offerta economica più l’inserimento di una contropartita tecnica a scelta. Il giocatore, eventualmente, da inserire nell’affare lo dovrebbe scegliere il club viola.

Intanto, in queste ore, la Lazio sarebbe tornata alla carica per Nicolò Rovella. Ma Massimiliano Allegri non vorrebbe lasciar partire il giocatore classe 2001.

Rovella vice di Locatelli

In queste prime amichevoli estive, la Juventus non ha potuto contare su Nicolò Rovella che si è fermato a causa di un problema fisico. Massimiliano Allegri, però, punterebbe molto sul giocatore classe 2001 e lo considererebbe come vice di Manuel Locatelli.

Su Rovella, intanto, ci sarebbe l’interesse della Lazio: mister Sarri lo vorrebbe per rinforzare il suo centrocampo. Al momento, la Juventus ha respinto gli assalti biancocelesti per il giocatore classe 2001. Non è, però, da escludere che la situazione possa cambiare per esigenze economiche.

Anche se la sensazione è che il centrocampista classe 2001 possa restare a Torino.

Il centrocampista piacerebbe anche al Monza, dove ha già giocato in prestito nella scorsa stagione.

Zakaria e Pellegrini ai saluti

Denis Zakaria e Luca Pellegrini intanto starebbero per lasciare Torino, visto che le trattative con Monaco per lo svizzero e con la Lazio per il terzino classe '99 stanno andando avanti.

In particolare Zakaria starebbe per trasferirsi nel principato per circa 23 milioni, mentre Luca Pellegrini dovrebbe tornare alla Lazio in prestito biennale con obbligo di riscatto.

Quando entrambi saranno ufficialmente stati ceduti, alla Juve resterebbe da cedere solo Leonardo Bonucci: al momento per il difensore viterbese non sarebbe arrivata nessuna offerta concreta.

Il numero 19 bianconero vorrebbe restare a Torino, ma la società sembrerebbe intenzionata a procedere con la cessione. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Bonucci: se infatti il difensore non dovesse trovare una nuova sistemazione rischierebbe di restare ai margini della Juventus almeno fino al mercato invernale.