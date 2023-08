Dopo anni di diatribe, fuori e dentro le sedi legali, sfottò e dinamiche connesse potrebbe essere giunta alla conclusione la disputa tra Juventus e Inter per lo scudetto del 2006. Stando a quanto riporta l'Ansa infatti, il Consiglio di Stato avrebbe chiuso definitivamente il caso rispedendo al mittente le rivendicazioni bianconere.

Per l'organo istituzionale, il tricolore assegnato all'Inter dopo gli eventi di calciopoli resta dunque ai nerazzurri senza la possibilità di ulteriori passaggi giuridici da parte del club torinese.

Juventus, ultima sentenza definitiva per lo scudetto revocato nel 2006

Come anticipato, sembra essere giunto al suo ultimo atto il processo giuridico durato anni con protagonista la Juventus e con oggetto lo scudetto revocato nel 2006. Il tricolore venne assegnato all'Inter per decisione dell'allora commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi ma nonostante il passare del tempo i bianconeri non hanno mai accettato tale decisione tentando appunto le vie legali per ottenere il riconoscimento del titolo ottenuto sul campo.

Sulla questione, si è espresso in via definitiva il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Juventus contro Figc, Coni e Inter. Per i bianconeri non sembrano esserci ulteriori spiragli o cavilli giuridici al fine di proseguire con la "battaglia" di rivendicazione.

Lo scudetto del 2006 è dell'Inter: sconfitta "di nuovo" la Juventus

Il percorso giuridico della Juventus dopo la revoca dello scudetto del 2006 in favore dell'Inter - come anticipato - proseguiva da diversi anni. Prima di arrivare alla sentenza definitiva emessa dal Consiglio di Stato, sono stati numerosi i procedimenti giudiziari avviati dal club bianconero con altrettante risposte non proprio positive.

Il primo "No" al club di Torino era giunto nel 2011 da parte della Figc; oggetto del contendere sempre l'istanza di revoca in autotutela in riferimento alla decisione di Guido Rossi ai tempi di calciopoli.

Juventus - Inter, il Consiglio di Stato pone fine alla querelle durata 17 anni: le ultime vicende

Un'altra tappa si è tenuta nel 2019, in quell'occasione le richieste bianconere furono ritenute inammissibili da parte del Collegio di Garanzia.

Stessa sorte per quella che fu la sentenza del Tar del Lazio nel 2022 ma il desiderio di rivalsa dei dirigenti juventini non si è mai arrestato nonostante gli esiti negativi dei vari ricorsi.

L'ultima puntata è appunto quella firmata oggi dal Consiglio di Stato che, preso atto del ricorso contro la decisione del Tar nel 2022, ha chiuso definitivamente il discorso ritenendo dunque legittima l'assegnazione dello scudetto del 2006 all'Inter.