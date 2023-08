La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa per motivi tecnici ma anche economici. C'è l'esigenza di andare a sostenere il bilancio societario considerando i mancati ricavi da partecipazione alla Champions League. Per questo il Ds della società bianconera valuta offerte per gran parte dei giocatori, negli ultimi giorni si sta parlando anche della possibile partenza del portiere Szczesny, uno dei giocatori che guadagna di più nella rosa della Juventus. Si parla di un possibile interesse del Bayern Monaco ma anche del Paris Saint Germain, con un'offerta superiore ai 20 milioni di euro la società bianconera sarebbe pronta a valutare la sua partenza.

Nell'eventualità in cui il portiere dovesse lasciare Torino la Juve potrebbe sostituirlo con Gianluigi Donnarumma, che lascerebbe il Paris Saint Germain in prestito con parte dell'ingaggio pagato dalla società francese.

Il giocatore Donnarumma potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nell'eventualità di una partenza di Szczesny la Juventus potrebbe sostituirlo con Gianluigi Donnarumma. Le ultime notizie che arrivano dalla Francia confermano come il portiere della nazionale italiana potrebbe lasciare la società francese in quanto non ideale con il gioco di Luis Enrique, che vuole un portiere bravo anche nell'impostazione di gioco. Il problema è rappresentato soprattutto dall'ingaggio che attualmente guadagna il nazionale italiano, circa 12 milioni di euro a stagione.

Se il Paris Saint Germain dovesse partecipare al pagamento dell'ingaggio l'approdo a Torino potrebbe definirsi, senza contare che Szczesny piace al Paris Saint Germain e di conseguenza non sarebbe da escludere uno scambio di mercato con soldi a favore della società bianconera. Nell'eventualità di una partenza di Szczesny si parla anche di una possibile titolarità per Perin, con l'acquisto di un giovane da far crescere vicino all'ex Genoa.

Piace Marco Carnesecchi ma potrebbe ritornare anche Audero, attualmente alla Sampdoria e cresciuto nel settore giovanile della società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire l'arrivo di una punta nell'eventualità dovesse partire Dusan Vlahovic. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano il possibile scambio di mercato con il Chelsea, con Lukaku che approderebbe nella società bianconera con l'aggiunta di soldi a favore della Juve.

Per quanto riguarda gli altri acquisti piace Franck Kessié per il centrocampo ma molto dipenderà dalle cessioni a centrocampo, su tutte quella di Denis Zakaria. Per il settore difensivo l'eventuale arrivo di un centrale difensivo dipenderà dalla partenza di Bonucci e Alex Sandro. Per la fascia destra piacerebbe Molina.