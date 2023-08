La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze di mercato della società bianconera, fra queste le cessioni per motivi di bilancio. C'è da rinforzare anche una rosa, soprattutto nel settore difensivo. Si valuta l'acquisto di un terzino destro e le ultime notizie di mercato confermano il possibile approdo a Torino del giocatore del Real Madrid Lucas Vazquez. In scadenza di contratto a giugno 2024 con la società spagnola, il terzino sarebbe ideale per il 3-5-2 di Allegri, considerando la sua bravura nel difendere ma anche nel sostenere il settore avanzato.

La stampa spagnola parla di un'intesa raggiunta fra la Juventus e il Real Madrid sulla base di una valutazione di mercato di 7 milioni di euro. Il giocatore deve ancora decidere se rimanere nella società spagnola o se fare una nuova esperienza professionale nel campionato italiano.

Il giocatore Vazquez potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia destra il giocatore del Real Madrid Lucas Vazquez. Ha una valutazione di mercato di circa 7 milioni di euro considerando il contratto in scadenza a giugno 2024, a 32 anni sarebbe un rinforzo importante perché garantirebbe esperienza e qualità, senza contare che Vazquez, può giocare terzino, centrocampista a tutta fascia ma anche in una posizione più avanzata.

Caratteristiche che piacciono a Massimiliano Allegri, lo spagnolo andrebbe a giocarsi il posto con Timothy Weah arrivato nel calciomercato estivo per circa 10 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. La storia calcistica di Vazquez è importante se consideriamo le tante vittorie fra nazionale spagnola e Real Madrid. Attualmente il giocatore deve decidere se valutare l'offerta della società bianconera.

Rimanendo in Spagna la Juventus starebbe lavorando ad un altro rinforzo importante. Parliamo di Franck Kessié, giocatore del Barcellona non considerato utile dal tecnico della squadra spagnola. Il giocatore potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora alle cessioni, la prima che potrebbe definirsi è quella di Denis Zakaria al West Ham per circa 20 milioni di euro.

Potrebbero partire anche Matias Soulé e Samuel Iling-Junior, a questi potrebbe aggiungersi Dusan Vlahovic in uno scambio di mercato che agevolerebbe l'approdo di Romelu Lukaku nella società bianconera. In tal caso il Chelsea dovrebbe aggiungere circa 40 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei giocatori.