La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in questo finale di Calciomercato estivo. Tante le esigenze da portare avanti, soprattutto le cessioni che agevolerebbero l'eventuale arrivo di uno o due acquisti. A tal riguardo è stata definita di recente la cessione in prestito al Frosinone di Matias Soulé, ma si valutano anche cessioni a titolo definitivo come quelle di Kostic e Moise Kean. Sul centrocampista della nazionale della Serbia si è parlato di un interesse di società tedesche ma piace anche in Arabia Saudita. Nell'eventualità di un'offerta da 20 milioni di euro lascerebbe Torino, ci vogliono invece circa 40 milioni di euro per il cartellino di Moise Kean, seguito da società inglesi.

Nell'eventualità dovessero definirsi le due cessioni a titolo definitivo prima menzionate potrebbero arrivare un terzino destro ed una punta in sostituzione del giocatore italiano.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Holm e Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando le cessioni a titolo definitivo di Filip Kostic e Moise Kean. Partenze che potrebbero garantire circa 60 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti per migliorare la fascia destra e per acquistare una punta. A tal riguardo piace Holm dello Spezia, valutato dalla società ligure circa 12 milioni di euro, ma che potrebbe approdare nella società bianconera anche in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.

Si tratterebbe di un acquisto utile in quanto darebbe l'alternativa sulla fascia destra a Timothy Weah, anche se attualmente Massimiliano Allegri sta schierando Weston McKennie come sostituto di Weah. Per quanto riguarda invece il settore avanzato l'eventuale partenza di Kean potrebbe agevolare il ritorno di un giocatore che ha contribuito alla storia vincente e recente della società bianconera.

Ci si riferisce ad Alvaro Morata, punta spagnola attualmente all'Atletico Madrid che gradirebbe una nuova esperienza professionale alla Juventus e che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Lo spagnolo si adatterebbe come seconda o prima punta e quindi può giocare sia insieme a Vlahovic che a Federico Chiesa.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus ha deciso di confermare in prima squadra Dean Huijsen e Kenan Yildiz. Il primo è considerato l'alternativa ad Alex Sandro e potrebbe dare un contributo in stagione anche alla Juventus Next Gen, che proverà a raggiungere la promozione in Serie B in questa stagione. Per quanto riguarda Yildiz è stato già schierato nelle prime due giornate di campionato nel secondo tempo. Segnale evidente della fiducia che Allegri ha nei confronti del giovane giocatore.