La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la difesa allenata dal tecnico Simone Inzaghi. Il nome che starebbe circolando in queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta: il giocatore italiano piacerebbe molto ai nerazzurri ma l'ostacolo sarebbe rappresentato dalla richiesta del club bergamasco di almeno 40 milioni di euro, considerati eccessivi per la dirigenza nerazzurra.

L'idea dell'Inter per la difesa: Giorgio Scalvini dall'Atalanta

Il difensore Scalvini piacerebbe da diverso tempo ai nerazzurri che starebbero cercando una strada per poterlo portare a Milano in questa sessione di mercato, ma i desideri nerazzurri per ora si sarebbero scontrati contro la richiesta dell'Atalanta di almeno 40 milioni di euro per il cartellino del difensore.

La cifra sarebbe stata considerata eccessiva dai nerazzurri che avrebbero pertanto virato negli scorsi giorni sul profilo di Pavard, che però sembrerebbe ancora bloccato dalla dirigenza del Bayern Monaco in attesa di un valido sostituto che possa accontentare l'allenatore Thomas Tuchel.

Pertanto nelle ultime ore di calciomercato sarebbe ritornato in auge il nome di Giorgio Scalvini, per il quale i nerazzurri sarebbero disposti a valutare un'offerta di circa 30 milioni di euro più eventuali bonus; nelle prossime giornate si potrebbe verificare un importante sviluppo della trattativa con l'Atalanta.

La situazione dei nerazzurri a centrocampo

Dopo la vittoria per 0-2 in casa del Cagliari nella seconda giornata di campionato di Serie A, i nerazzurri sembrerebbero aver trovato una quadra per quanto riguarda le titolarità a centrocampo: sulle fasce infatti sembrerebbero confermati titolari Denzel Dumfries, nonostante le sirene che lo vorrebbero in Premier League, sia Federico Dimarco, anche lui molte volte affiancato in questa estate a diversi top club inglesi.

In mezzo al campo la regia della squadra di Simone Inzaghi è affidata al centrocampista turco Hakan Calhanoglu, autore di una prestazione lodevole nella partita contro il Cagliari, con ottime chiusure ed importanti verticalizzazioni.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Cuadrado e Carlos Augusto, insieme a Frattesi, per loro ancora poco spazio a disposizione nella formazione nerazzurra, ma con il prosieguo della stagione potrebbero avere maggiore spazio con la vicinanza di più partite.

Confermati titolari anche Nicolò Barella e Mkhitaryan, considerati ormai intoccabili nella formazione di partenza dell'Inter in campionato, che veleggia a punteggio pieno dopo due partite.