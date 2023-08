La sessione estiva di mercato che sta portando avanti la Juventus appare evidentemente condizionata dal mancato accesso alla Champions League. Il club ha bisogno di fare cassa e nessuno è incedibile, anche per questo continua a saltare fuori il nome di Dusan Vlahovic, in teoria il pezzo pregiato della rosa che il Ds Cristiano Giuntoli sta cercando di far rientrare in un'operazione che coinvolga anche Romelu Lukaku.

La Juventus valuta il serbo almeno 80 milioni di euro, somma importante che attualmente nessuna società sarebbe disposta ad investire per il centravanti, da qui l'idea dello scambio tra i due numeri 9 che appare però lontana dalla definizione per via della differenza di prezzo tra i due bomber nonchè per l'importante scarto d'età (7 anni).

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il nuovo Ds della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe dunque lavorando allo scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Data la differente età, il Chelsea deve ovviamente aggiungere una somma cash, che i bianconeri quantificano in circa 40 milioni di euro con i Blues al momento disposti ad arrivare al massimo fino a 20.

Ballano insomma 20 milioni, molti anzi moltissimi, che stanno frenando l'operazione. Con il PSG ormai defilato (pare che dalle parti di Parigi non siano convinti della tenuta fisica del serbo sempre alle prese con la pubalgia), il Chelsea appare l'unico acquirente realmente in corsa (anche il Bayern Monaco non ha mai avanzato un'offerta ufficiale), ma Cristiano Giuntoli è stato chiaro: nessuno è incedibile ma nessuno verrà svenduto.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se e come Juventus e Chelsea riusciranno dunque a trovare una quadra che ad oggi appare complessa da definire.

Il mercato della Juventus tra esuberi e nuovi innesti

La Juventus è al lavoro per definire anche altre cessioni. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile partenza di Denis Zakaria, a questa potrebbero aggiungersi anche quelle di Samuel Iling-Junior, Koni De Winter e Andrea Cambiaso, giocatori seguiti da diverse società inglesi e da alcune italiane.

Ad operazioni concluse la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista ed un terzino destro. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero sempre Franck Kessié e Nahuel Molina, che arriverebbero in prestito con diritto di riscatto.