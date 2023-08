Negli ultimi mesi, la trattativa più chiacchierata di mercato è stata quella fra la Juventus e il Chelsea per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Le parti, però, non avrebbero trovato un accordo e la trattativa sarebbe praticamente sfumata. Il nodo della questione sarebbe stato il conguaglio economico che i blues avrebbero dovuto dare ai bianconeri per il cartellino di DV9. Dunque, in questa fase di mercato Romelu Lukaku sembra essere in standby in attesa di trovare una sistemazione. Inoltre, la Juventus avrebbe deciso di puntare ancora su Dusan Vlahovic, anche perché la società sarebbe molto felice per le recenti prestazioni del bomber serbo.

Lo stesso Massimiliano Allegri si è detto soddisfatto di come sta lavorando Vlahovic.

Chiesa e Vlahovic al centro del progetto

La Juventus, nel corso di questa estate, ha applicato una strategia di mercato chiara: nessuno è incedibile di fronte ad offerte irrinunciabili. Per questo motivo, i nomi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono finiti al centro di alcuni rumors. Ma per entrambi non sarebbero arrivate offerte soddisfacenti. Anche gli stessi giocatori avrebbero deciso di restare a Torino. Chiesa e Vlahovic, durante tutta l’estate, sono apparsi molto coinvolti nel progetto bianconero. Inoltre, nella prima giornata di campionato Chiesa e Vlahovic hanno trovato il gol contro l’Udinese. Adesso che il mercato sta per finire, la sensazione è che la Juventus possa confermare i suoi due attaccanti.

Mentre non sarebbe da escludere una partenza di Moise Kean, che sarebbe nel mirino di alcuni club inglesi ma anche di Roma e Milan.

Chiesa potrebbe rinnovare

Federico Chiesa, nella prima giornata di campionato, è stato il grande protagonista della Juventus. Per Massimiliano Allegri, il giocatore classe 97 è il perno del suo attacco e l’allenatore livornese confida nelle sue prestazioni per riportare i bianconeri in alto.

L’allenatore, al termine della gara contro l’Udinese, ha anche rivelato che per lui Federico Chiesa è una seconda punta e si aspetta da lui 14/16 gol. Adesso la Juventus starebbe anche pensando ad un rinnovo di contratto per il suo numero 7. Chiesa è legato ai bianconeri fino al 2025, ma la sensazione è che tra qualche mese le parti possano sedersi intorno ad un tavolo per trovare un accordo per prolungare il loro rapporto.

Il giocatore ha già un ingaggio importante da 6 milioni, ma in caso di rinnovo il suo stipendio potrebbe essere aumentato. Adesso non resterà che attendere i prossimi mesi per capire come evolverà la situazione tra la Juventus e Federico Chiesa. In ogni caso, adesso l’unico pensiero del numero 7 juventino sembra essere io campo.