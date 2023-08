Le due squadre bianconere della massima serie italiana si scontrano nella prima giornata di campionato. Udinese e Juventus appunto destini contro, ma entrambe ancora in attesa degli ultimi colpi di mercato. Fischio d'inizio alle ore 20.45 nello stadio Friuli ex Dacia Arena, dove l'arbitro Antonio Rapuano della sezione CAN di Rimini dovrà dirigere l'incontro. L'Udinese aspetta il destino imminente di Samardzic che sembrerebbe accordarsi con la Lazio, mentre la Juventus aspetta le uscite, in particolare quella di Kean e Lukaku per rifilare gli ultimi botti e candidarsi tra le protagoniste dalla stagione.

Come sempre la prima giornata di campionato è obiettivo di tutte le squadre scrollarsi di dosso quello zero in classifica che rimette tutte le squadre nella stessa posizione di partenza. Gli uomini di Allegri vogliono partire con il piglio giusto per mettere in cascina punti iniziali per raggiungere il quarto posto finale, obiettivo dichiarato in varie conferenze stampa da Mister Allegri, ma che sembra stretto per una squadra che senza coppe, dovrebbe giocare quasi esclusivamente per il campionato. I bianconeri friulani invece si presentano alla prima tra le mura amiche con due sole assenze, si tratta di Adam Masina e del secondo portiere Padelli. Convocato l'uomo al centro del mercato Samardzic.

Tanti i cambi a centrocampo con Walace unico perno centrale. Nella Juventus il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic a guidare l'attacco, con l'esordio in campionato di Weah a destra nei 5 di centrocampo assieme a Cambiaso a sinistra. Nel ruolo dei tre centrali dovrebbero spuntarla Rabiot, Locatelli e Miretti.

In dubbio fino all'ultimo la presenza di Paul Pogba, ma è partito con i compagni e vorrebbe pure trovare minuti per tornare a giocare e riprendersi il posto nella sua Juventus .

Udinese - Juventus: i convocati di Mister Andrea Sottil

Portieri: Silvestri, Malusà, Piana

Difensori: Guessand, Kamara, Ferreira, Abankwah, Perez, Kabasele, Bijol, Zemura, Nwachukwu

Centrocampisti: Festy, Lovric, Zarraga, Quina, Walace, Camara, Samardzic, Pejicic

Attaccanti: Success, Beto, Aké, Lucca, Semedo, Thauvin

Udinese - Juventus: la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Soulé.

I convocati per la prima di campionato ⚪️⚫️ #UdineseJuve pic.twitter.com/45X2si56VR — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023

Udinese - Juventus: le quote e il pronostico

Le quote sorridono alla squadra di Massimiliano Allegri dove la prima vittoria stagionale sarebbe quotata 2.05 seguita dal pareggio a 3,30 e dalla vittoria dei padroni di casa a 3.90. Quota GOL/NOGOL quasi si equivalgono con la prima a 1,77 e la seconda a 1,93. Mentre risulta molto interessante l'over 3,5 con una quota di 3,45 e l'over 2,5 a 2,2.

Il risultato esatto con la quota più bassa e lo 0-1 per gli ospiti che viene pagato 7 seguito dall'1 a 2 pagato 9,25. La vittoria dei padroni di casa per 1-0 viene pagata 11, bassa rispetto alle aspettative iniziali. Dusan Vlahovic è il giocatore indiziato ad aprire le reti dell'incontro con una quota di 4,50 seguito da Arkadius Milik a 5,50 e in terza posizione con la stessa quota si trovano Federico Chiesa e Beto, che risulta essere il primo dell'Udinese.