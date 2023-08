La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in queste ultime settimane di Calciomercato estivo. L'esigenza principale rimane quella di alleggerire la rosa, solo dopo ci si attendono investimenti. A tal riguardo uno dei settori che potrebbero essere condizionati da partenze è quello avanzato. Si è parlato molto di Dusan Vlahovic ma le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera valuti offerte anche per Arkadius Milik. Il giocatore della nazionale della Polonia è stato recentemente riscattato dall'Olympique Marsiglia per circa 8 milioni di euro e in caso di offerta da 15 milioni di euro la società bianconera valuterebbe la sua cessione anche perché garantirebbe una plusvalenze finanziaria.

Fra le società interessate a Milik ci sarebbe la Roma, con il tecnico Mourinho che vorrebbe un giocatore di qualità che possa giocare non solo come riferimento offensivo ma anche a supporto di una punta considerando anche la sua bravura nel fornire assist decisivi ai suoi compagni. L'eventuale cessione di Milik potrebbe agevolare anche una permanenza di Vlahovic nell'eventualità non dovesse arrivare un'offerta che soddisfi le richieste economiche della società bianconera.

Il giocatore Milik potrebbe trasferirsi alla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Arkadius Milik. Il giocatore della nazionale della Polonia piace alla Roma, la sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro.

Una cessione che potrebbe agevolare l'arrivo di Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera. Il trasferimento di Milik alla Roma potrebbe escludere la cessione di Dusan Vlahovic, soprattutto se non dovessero arrivare offerte da 80 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero il Bayern Monaco, l'Atletico Madrid, il Real Madrid e il Chelsea.

Se si dovesse definire la cessione di Milik alla Roma a circa 15 milioni di euro la società bianconera farebbe una plusvalenze finanziaria importante considerando che lo ha riscattato qualche settimana fa dall'Olympique Marsiglia per circa 8 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche a rinforzi importanti per quanto riguarda il centrocampo.

Se si dovessero definire le cessioni di Denis Zakaria (al Monaco) e di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia in prestito al Frosinone, la società bianconera potrebbe acquistare Khephren Thuram, giocatore del Nizza valutato circa 40 milioni di euro. L'alternativa è Habib Diarra dello Strasburgo, piace anche Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid nell'eventualità in cui la società spagnola decida di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.