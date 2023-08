Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianfranco Padovan ha scritto un editoriale sull'eventuale arrivo di Domenico Berardi alla Juventus. Sullo stesso argomento hanno espresso la loro opinione Marco Bucciantini e Niccolò Ceccarini.

Juve, Padovan parla del possibile arrivo di Berardi in bianconero

Il giornalista sportivo Gianfranco Padovan ha dedicato un editoriale alla Juventus e all'eventuale arrivo di Domenico Berdardi in bianconero. "Non è che Berardi anticipa l’uscita di Chiesa verso il Paris Saint Germain?", cosi ha esordito Padovan sull'articolo pubblicato nelle scorse ore sul portale Calciomercato.com.

Il giornalista ha poi scritto: "Berardi è stato e sarà apertamente osteggiato dalla tifoseria bianconera che gli rimprovera il rifiuto di qualche anno fa e la sua dichiarata fede interista".

Padovan si è poi concentrato sui problemi tecnici verso i quali la Juventus potrebbe incappare qualora acquisisse Berardi, sottolineando come Allegri dovrebbe modificare il modulo di gioco passando dall'attuale 3-5-2 al 3-4-3. Un modulo, che secondo Padovan non sarebbe particolarmente congeniale ad un manager difensivista come il livornese. Secondo il giornalista dunque, l'eventuale acquisto di Berardi da parte di Giuntoli potrebbe rivelarsi inutile e controproducente rispetto alle idee tattiche di Allegri.

Bucciantini: 'Berardi in bianconero? sulla destra è il giocatore più decisivo di tutta la Serie A'

Del possibile approdo alla Juventus di Domenico Berardi ha parlato anche il giornalista Marco Bucciantini, che ai microfoni della trasmissione di Sky Calciomercato L'Originale ha detto: "Berardi alla Juventus? in Serie A Berardi è nettamente il maggior produttore di statistiche dalla zona destra del campo ma a me dà la sensazione che abbia perso lui qualche anno per farsi una struttura più forte e misurarsi anche con altri contesti.

Dove lo metti adesso aggiungi una bella cifra di assist e gol quindi un giocatore decisivo".

Juve, Ceccarini: 'Le richieste del Sassuolo rendono l'operazione per Berardi molto complicato'

Infine, dell'indiscrezione che vorrebbe Berardi vicino a un possibile passaggio alla Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini.

"Alle richieste del Sassuolo l'operazione mi sembra al momento parecchio complicata. A meno che la Juve non ceda qualcun altro", ha detto Ceccarini ai microfoni di Radio BiancoNera.

Il giornalista, restando in tema Juventus, poi ha aggiunto: "La trattativa per Lukaku? è ancora ferma e il giocatore, ormai fuori rosa dovrà anche rifare la preparazione".