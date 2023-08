In casa Crotone è arrivata l'ufficialità della cessione dell'attaccante Iacopo Cernigoi al Rimini. La notizia era nell'aria da ormai diversi giorni e nella giornata di mercoledì 16 agosto è stata ufficializzata dal club: la punta saluta la Calabria dopo soli sei mesi. Si libera dunque un altro posto nella rosa degli squali, mentre la dirigenza rossoblù continua a cercare snellire la rosa.

Cernigoi, addio al Crotone

È stata una breve parentesi senza particolari spunti quella vissuta dall'attaccante Iacopo Cernigoi al Crotone. Arrivato a sorpresa come rinforzo per l'attacco nella sessione di riparazione di gennaio, il calciatore ha faticato non poco per trovare spazio nella rosa.

Per lui c'è stato comunque un finale di stagione in crescendo con 15 presenze e tre reti, l'ultima delle quali nella sfida dei playoff contro il Foggia, conclusa per 2-2 con l'eliminazione del Crotone dagli spareggi promozione.

Ora si apre la strada a un posto in attacco

La separazione tra Iacopo Cernigoi e il Crotone apre la strada all'eventuale arrivo di un nuovo attaccante. La società cercherebbe una prima punta di ruolo, un calciatore capace di far salire la squadra e fare reparto da solo. Ogni tipo di decisione è riservata al tecnico Lamberto Zauli, ma in questa ottica la presenza di Nwankwo Simy in città per festeggiare il Ferragosto in un locale cittadino e le voci che da Salerno spingerebbero la punta a tornare in Calabria (con stipendio che dovrebbe essere pagato dalla Salernitana) sembrerebbero stuzzicare almeno una parte della tifoseria.

Crotone, le altre possibili operazioni in entrata e in uscita

In entrata rimane i'idea legata al possibile ritorno del difensore Luca Marrone in Calabria. Il calciatore, svincolato dopo l'esperienza al Monza, è recentemente stato in vacanza a Crotone, città con la quale continua a mantenere un legame affettivo. In caso di mancanza di offerte dalla Serie B, per lui l'ipotesi Crotone in terza serie potrebbe prendere quota negli ultimi giorni di Calciomercato.

In uscita, dopo la cessione di Cernigoi, rimangono diversi altri elementi in esubero della rosa. Dal portiere Paolo Branduani (che è stato sondato dalla Lucchese) al difensore Manuel Nicoletti, passando per il centrocampista Jacopo Petriccione, fino agli attaccanti Augustus Kargbo e Gabriele Bernardotto, per quest'ultimo rimane vivo l'interesse del Messina.