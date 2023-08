La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato utili non solo a migliorare la rosa ma anche per alleggerire il bilancio societario. Per questo si parla soprattutto di cessioni, con tanti nomi che potrebbero lasciare Torino. Fra questi ci sarebbe anche Luca Pellegrini, il terzino è reduce da una stagione in prestito prima all'Eintracht Francoforte nella prima parte e poi nella seconda alla Lazio. La società laziale sarebbe pronta a dargli fiducia ma vorrebbe il diritto di riscatto e non l'obbligo. Per questo negli ultimi giorni si parla di un suo possibile trasferimento al Milan e soprattutto al Nizza.

A tal riguardo la società francese sarebbe pronta ad investire circa 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore e ad offrire un contratto di quattro stagioni al giocatore. Una cessione che la Juventus sarebbe felice di definire anche perché andrebbe a monetizzare da un giocatore non considerato parte integrante del progetto sportivo bianconero.

Il giocatore Pellegrini potrebbe trasferirsi al Nizza per circa 8 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Nizza sarebbe pronto ad offrire 8 milioni di euro per il cartellino di Luca Pellegrini. Il terzino potrebbe sottoscrivere un contratto di quattro stagioni con la società francese andando a giocare titolare. La scorsa stagione il giocatore ha disputato la prima parte di stagione all'Eintracht Francoforte dove non è riuscito a dare un buon contributo anche perché la squadra tedesca gioca con il 3-5-2 e Pellegrini è un terzino.

Dalla seconda parte di stagione alla Lazio, non ha raccolto molto minutaggio anche perché considerato l'alternativa a Marusic sulla fascia sinistra. Al Nizza avrebbe la possibilità di giocare con continuità in un campionato competitivo come quello francese. Rimanendo in tema cessioni la società bianconera è al lavoro anche sulle partenze di Leonardo Bonucci e Alex Sandro.

Il primo potrebbe trasferirsi all'Ajax, il secondo continua ad essere seguito dalle società arabe, nello specifico dall'Al-Hilal. Potrebbero partire anche giocatori giovani, si parla ad esempio di Samuel Iling-Junior e di Matias Soulé. A questi potrebbe aggiungersi Denis Zakaria, che sarebbe vicino al trasferimento al West Ham per circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni, una su tutte quella di Dusan Vlahovic. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile scambio di mercato con il Chelsea, Romelu Lukaku approderebbe a Torino con soldi a favore della società bianconera per circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore difensivo potrebbe arrivare un terzino destro, piace Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.