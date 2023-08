Michele Criscitiello di Sportitalia ha espresso un commento riguardo al progetto Juventus Next Gen in Serie C.

Nel suo commento, Criscitiello ha dichiarato: 'La Juventus Next Gen rischierà di schiantarsi in un campionato, come quello di serie C, che non deve essere l’esperimento dei grandi club ma deve essere il campionato del territorio e delle piccole realtà'. Il giornalista sportivo ha affermato che in Italia, a differenza della Spagna, si vuole vedere il campionato di Serie C composto principalmente da club delle regioni del Nord e del Sud, senza la presenza di grandi club come la Juventus e l'Atalanta.

Ha espresso la sua opinione riguardo al fatto che queste squadre dovrebbero "togliere il disturbo" quanto prima, lasciando spazio alle piccole realtà e alle squadre locali.

Il giornalista sportivo ha parlato anche del lavoro di Giuntoli per la Juventus

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha detto che la Juventus e Giuntoli avranno un periodo impegnativo da qui alla fine del Calciomercato estivo. Mentre il Napoli può permettersi di prendersela con calma, avendo mantenuto tutti i giocatori tranne il difensore centrale al posto di Kim, la Juventus invece ha molto da fare. Ci sono cessioni da gestire, acquisti da effettuare e situazioni delicate da risolvere. Tuttavia, Criscitiello sottolinea che la Juventus non è una squadra debole, ma al contrario è competitiva.

Con un'unica competizione da affrontare, Allegri può concentrarsi sullo scudetto come obiettivo principale. Il giornalista è convinto che la Juventus possa farcela, soprattutto considerando la competenza di Giuntoli come direttore sportivo.

La Juventus potrebbe definire 2-3 acquisti importanti e 2 cessioni

Criscitiello nota che Giuntoli è particolarmente abile nella gestione a partire dal 2 settembre.

Questo, secondo lui, potrebbe essere ciò che manca al Milan. In conclusione, Criscitiello ritiene che la Juventus possa effettuare un mercato intelligente con 2-3 acquisti mirati e 2 cessioni strategiche. Chi sottovaluta la Juventus commette un grave errore, poiché per Criscitiello rappresenterà una minaccia significativa per i campioni in carica.

Il mercato della Juventus

Il giornalista sportivo ha parlato di possibili due o tre rinforzi per la Juventus, potrebbero arrivare un terzino destro, un centrocampista ed una punta. A tal riguardo i nomi seguiti dalla società bianconera sono quelli di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, Franck Kessié del Barcellona e Romelu Lukaku del Chelsea. Tutti rinforzi ideali per il gioco di Massimiliano Allegri e che potrebbero migliorare in maniera importante la qualità della rosa bianconera.