La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato per un Calciomercato estivo impegnativo per il nuovo Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli. D'altronde i mancati ricavi da Champions League pesano e non poco sul bilancio societario, per questo potrebbero essere definite delle cessioni importanti. Non dovrebbe essere considerato sul mercato Federico Chiesa, almeno secondo le ultime notizie di mercato. Si parla di un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic in uno scambio di mercato con Romelu Lukaku e l'aggiunta di 40 milioni di euro in soldi a favore della società bianconera.

Per quanto riguarda invece il nazionale italiano le ultime notizie di mercato parlano anche di un possibile prolungamento di contratto anche in considerazione del fatto che la sua intesa contrattuale con la società bianconera è in scadenza a giugno 2025. C'è il rischio che il suo prezzo di mercato nel 2024 possa svalutarsi ulteriormente, arrivando anche da una stagione e mezza condizionata dall'infortunio al ginocchio.

Il giocatore Chiesa potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di prolungare il contratto di Federico Chiesa. Il nazionale italiano era stato dato vicino alla partenza fino a qualche settimana fa ma le ultime notizie parlano soprattutto di una cessione di Dusan Vlahovic.

La società bianconera potrebbe monetizzare dal giovane magari inserendolo in uno scambio di mercato con Romelu Lukaku e ricevendo circa 40 milioni di euro in soldi. Riguardo invece al nazionale italiano si parla di un prolungamento di contratto, attualmente è in scadenza a giugno 2025 con un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione.

La società bianconera potrebbe offrirgli uno stipendio maggiore ma molto dipenderà dall'inizio di stagione. I segnali che arrivano dall'America sono importanti, con un giocatore che sembra aver recuperato la forma ideale. Allegri lo sta schierando come seconda punta del 3-5-2 e potrebbe essere questo il ruolo del giocatore, anche perché il tecnico nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Real Madrid ha dichiarato che l'idea di gioco rimarrà quella utilizzata anche la scorsa stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi importanti per quanto riguarda il centrocampo e la difesa ma tutto dipenderà dalle cessioni. Diversi nomi potrebbero lasciare Torino, da Zakaria a Iling-Junior, fino ad arrivare a Nicolussi Caviglia, Alex Sandro e Bonucci. Per quanto riguarda invece i rinforzi si lavora all'acquisto di un terzino destro, piace Nahuel Molina, e di un centrocampista, il preferito sembra essere Franck Kessié del Barcellona, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.