La Juventus in queste settimane sarebbe alla ricerca di un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri. I nomi valutati sarebbero quelli Khephren Thuram e Sofyan Amrabat. Quest’ultimo sarebbe l’ultima idea venuta a Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana della Juventus. Il marocchino sarebbe anche nel mirino del Manchester United ma preferirebbe restare in Serie A e per questo motivo sarebbe orientato a scegliere i bianconeri piuttosto che gli inglesi. Ma strappare Amrabat alla Fiorentina non sarà facile. Infatti, la richiesta dei viola sarebbe di 25 milioni di euro.

Dunque se la Juventus vorrà il marocchino dovrà versare quella cifra.

Zakaria verso il Monaco

La Juventus per inserire in rosa un nuovo centrocampista dovrà prima cedere. Infatti, i bianconeri giocheranno solo il campionato e la Coppa Italia e per questo motivo non servirà una rosa così profonda. Dunque, la Juventus per prendere un nuovo elemento dovrà prima sfoltire il reparto. I candidati ad una cessione sarebbero Zakaria, Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. Lo svizzero sarebbe nel mirino del Monaco. Il club del principato sarebbe pronto a versare alla Juventus circa 20 milioni di euro, ma per il momento la società francese non avrebbe trovato l’intesa con lo stesso Zakaria. Finché non arriverà il via libera del giocatore difficilmente si arriverà alla chiusura dell’affare.

Mentre Miretti e Nicolussi Caviglia potrebbero andare alla Salernitana in prestito. Inoltre, non sarebbe da escludere nemmeno una partenza di Weston McKennie. L’americano, al momento, sarebbe stato bloccato dalla Juventus viste le condizioni fisiche precarie di Paul Pogba. Ma di fronte ad un’offerta tra i 25 e i 30 milioni McKennie potrebbe partire.

Dunque, si preannuncia un finale di mercato piuttosto intenso sia in entrata che in uscita.

Anche Pellegrini e Bonucci in uscita

Tra i giocatori che non rientrerebbero nei piani di Massimiliano Allegri ci sarebbero anche Luca Pellegrini e Leonardo Bonucci. Per il difensore viterbese non si registrerebbero novità concrete. Mentre per il terzino classe 99 ci sarebbero diversi interessamenti.

La Lazio vorrebbe riprendere Pellegrini ma ancora non si sarebbe trovata una quadra. Ma sul giocatore classe 99 ci sarebbero anche il Fulham e il Nizza. La Juventus, con la squadra francese parlerebbe anche di Khephren Thuram: si potrebbe inserire Pellegrini in una possibile trattativa per il francese così da poter abbassare il prezzo del cash. In ogni caso, le prossime settimane saranno fondamentali per i bianconeri per cedere gli esuberi per dover evitare di tenerli in rosa senza utilizzarli.