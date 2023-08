Nelle scorse ore il dirigente Fabrizio Lucchesi ha parlato a TMW Radio della Juventus e della possibilità di vedere in bianconero sia Romelu Lukaku che Dusan Vlahovic. Dell'eventuale arrivo del belga alla Continassa hanno detto la loro opinione anche gli ex tecnici Giovanni Mussa a Sportitalia, favorevole all'operazione e Marcello Lippi a Tag24, anche lui d'accordo.

Juventus, Lucchesi: "Lukaku diverrà un nuovo calciatore bianconero ma non mi sorprenderei se restasse anche Vlahovic"

Il dirigente Fabrizio Lucchesi è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus ed il possibile arrivo in bianconero di Romelu Lukaku.

"Lukaku? Andrà alla Juventus. L’Inter ha fatto bene a comportarsi come si è comportata. Bravo Marotta. Per la Juve diventa una valutazione tecnico tattica. Ci sono sette anni di differenza ma è un’operazione che se la fanno ha una logica. Si andrebbe a privilegiare la prontezza piuttosto che il futuro". Lucchesi ha poi voluto concludere il suo intervento sulla Juventus, rivelando come i bianconeri potrebbero non sacrificare Vlahovic per arrivare a Lukaku: "Non mi sorprenderei però se restasse anche Vlahovic. Giuntoli ha le idee chiare, dall’esterno si percepisce molta chiarezza".

Juventus, Musso: "Io scambierei Vlahovic per Lukaku perché il belga darebbe più garanzie"

Dell'eventuale arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku in cambio di Dusan Vlahovic ha parlato anche l'ex tecnico Giovanni Mussa.

Quest'ultimo, ospite nelle scorse ore presso gli studi di Sportitalia ha dichiarato: "Io farei questo scambio. Viene meno un qualcosa legato alla programmazione, termine comunque molto relativo nel calcio di oggi. In questa Juve, che evidentemente vuole subito provare a vincere nell'immediato, Lukaku darebbe più garanzie, chiaro che deve essere fisicamente sempre al 100%.

Ma Vlahovic farà benissimo ovunque andrà, ha bisogno di andare in una squadra che giochi a calcio".

Juventus, Lippi: "Lukaku attaccante di livello, per Allegri sarebbe un rinforzo importante"

Di Lukaku e del suo possibile approdo alla Juventus ha parlato anche l'ex tecnico dei bianconeri Marcello Lippi a Tag 24. "Se alla fine Lukaku approderà o meno alla Juventus al momento non è dato sapere, ma è un attaccante di alto livello e starebbe bene in qualunque top club, non soltanto alla Vecchia Signora. Se c’è la possibilità, la dirigenza bianconera cercherà di sfruttarla. Per Allegri sarebbe un rinforzo importante per la prossima stagione".