Secondo le ultime indiscrezioni, il match giocato dal Bologna contro la Juventus avrebbe colpito i dirigenti bianconeri che di conseguenza avrebbero messo nel mirino Thiago Motta per un possibile approdo alla Continassa nel prossimo futuro. Della gara disputata contro i Felsinei dagli uomini di Massimiliano Allegri ha parlato inoltre il giornalista della Rai Alberto Rimedio, ospite nelle scorse ore della trasmissione la Domenica Sportiva.

Juventus, Thiago Motta avrebbe catturato l'attenzione della dirigenza bianconera: l'italo-brasiliano piacerebbe per il futuro

L'ultima partita giocata e pareggiata contro il Bologna dalla Juventus in campionato non solo è costata due punti in classifica alla formazione bianconera ma ha restituito alcune delle sensazioni negative che avevano accompagnato la compagine piemontese per una buona fetta della scorsa stagione. Parte delle difficoltà riscontrate dalla Juventus, sono state causate dalla tattica di gioco intrapresa dal manager del felsinei Thiago Motta, che secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe attratto l'attenzione della dirigenza juventina. L'allenatore italo-brasiliano si sarebbe fatto notare non solo per aver schierato una squadra pronta a dettare il proprio credo calcistico anche su un campo difficile come quello dell'Allianz Stadium ma anche per l'eleganza con cui ha trattato l'argomento scomodo del mancato rigore non assegnato al Bologna sul contatto fra Illing-Junior e Ndoye.

La Juventus che comunque avrebbe ribadito a Massimiliano Allegri la piena fiducia nel suo operato, ad oggi osserverebbe Thiago Motta come possibile erede per il futuro del Livornese o nel caso in cui lo stesso Allegri dovesse vivere una stagione fallimentare sulla panchina dei bianconeri e lasciare anzitempo la Juve rispetto alla scadenza del suo contratto nel 2025.

Juventus, Rimedio: ‘Con il Bologna si è vista una squadra molto simile a quella dello scorso anno’

Della partita giocata dalla Juventus contro il Bologna e della prestazione non convincente fatta dagli uomini di Massimiliano Allegri ha parlato anche il giornalista Alberto Rimedio. Quest'ultimo, ai microfoni della trasmissione Rai La Domenica Sportiva ha detto: "Contro il Bologna è sembrata la Juventus della stagione scorsa per tutta la gara, ha sofferto la grande qualità dell'avversario e c'è stato un passo indietro notevole per quello che abbiamo visto sia nel precampionato e rispetto alla prima partita di Udine dove abbiamo visto un approccio completamente diverso".

Rimedio ha poi parlato dell'episodio del mancato rigore assegnato al Bologna nel contatto tra Illing-Junior e Ndoye, definendolo un episodio clamoroso non causato dall'arbitro Di Bello, magari impallato da alcuni calciatori, ma bensì dalla mancata chiamata del Var.