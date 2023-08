La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Facundo Gonzalez dal Valencia. Un investimento per il futuro considerando che è un classe 2003 ed è reduce da un mondiale under 20 in cui ha vinto insieme alla nazionale dell'Uruguay. Fisicità e capacità difensive, il difensore è destinato al trasferimento in prestito in una società di Serie A, secondo le ultime notizie di mercato. Fra quelle interessate al suo ingaggio ci sarebbe non solo la Salernitana ma anche il Verona.

Il giocatore Facundo Gonzalez ha raccolto minutaggio nell'amichevole fra Juventus e Juventus Next Gen, disputando il secondo tempo con la seconda squadra bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Facundo Gonzalez potrebbe trasferirsi in prestito alla Salernitana o al Verona per maturare esperienza professionale nel campionato italiano. L'ex Valencia è uno dei giovani più interessanti del calcio sudamericano e alla lunga potrebbe diventare un riferimento della difesa della Juventus.

Nato a Montevideo, Uruguay, González ha iniziato a giocare a calcio fin da una tenera età. La sua passione per il gioco lo ha portato in Spagna, dove ha trascorso la maggior parte della sua giovinezza. Il suo primo approccio al calcio spagnolo è avvenuto con l'Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels.

Tuttavia, è stato il suo passaggio all'Espanyol a nove anni che ha gettato le basi per la sua crescita calcistica. In particolare, sono trascorsi otto anni cruciali presso l'Espanyol, dove ha affinato le sue abilità e si è sviluppato come giocatore.

Nel luglio del 2019, González ha affrontato una nuova sfida quando è entrato a far parte del Valencia, all'età di soli sedici anni.

Da allora, ha dimostrato la sua dedizione e abilità attraverso 37 apparizioni nella Seconda Squadra del club, con ben 17 di queste presenze ottenute durante l'ultima stagione calcistica.

La stagione 2022/2023 è stata particolarmente luminosa per Facundo González, sia a livello di club che a livello internazionale.

Ha avuto l'opportunità di rappresentare l'Uruguay Under 20 nel Campionato Mondiale di categoria tenutosi in Argentina. González ha giocato un ruolo fondamentale nel trionfo della sua squadra, partecipando a tutte e sette le partite e dimostrando la sua maestria difensiva in ogni momento.

Con le sue caratteristiche fisiche imponenti e una statura che supera il metro e novanta, González è un difensore centrale moderno. La sua abilità nel gestire il pallone e la sua velocità sono ulteriori elementi che lo distinguono. Il suo stile di gioco unisce la solidità tipica dei difensori classici con l'agilità e la visione di gioco necessarie per le nuove sfide del calcio contemporaneo.