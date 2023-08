La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze da parte della società bianconera, in particolar modo le cessioni. Al centro del clamore mediatico nelle ultime settimane c'è stata la situazione Vlahovic, si è parlato di un possibile scambio di mercato con Lukaku che però non si è concretizzato per motivi economici. La società bianconera ha chiesto circa 40 milioni di euro in aggiunta, somma che il Chelsea non è disposta a pagare. Da qui la trattativa si sarebbe fermata ma non è da scartare la possibilità che il giocatore belga approdi lo stesso nella società bianconera, con la cessione di Vlahovic o di un'altra punta che potrebbe essere valutata successivamente all'arrivo di Lukaku.

Ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra il giocatore belga e la società bianconera sulla base di un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione per tre anni. La valutazione di mercato stabilita dal Chelsea per il giocatore è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe lasciare la società inglese in prestito oneroso con obbligo di riscatto magari pagato in diverse stagioni. Una modalità di pagamento che agevolerebbe il suo approdo nella società bianconera.

Il giocatore Lukaku potrebbe approdare alla Juventus anche senza cessione di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku potrebbe approdare alla Juventus anche senza lo scambio di mercato con Dusan Vlahovic. Sarebbe infatti saltata la trattativa di mercato con il Chelsea, non disposto a pagare i 40 milioni di euro aggiuntivi alla società bianconera considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

Il belga arriverebbe lo stesso a Torino ed un'eventuale cessione di Vlahovic sarebbe valutata successivamente, considerando che piace anche al Bayern Monaco, all'Atletico Madrid e al Real Madrid. Potrebbero anche partire altre punte per fare posto a Lukaku, le ultime notizie di mercato confermano come la Roma potrebbe fare un'offerta alla società bianconera per Arkadiusz Milik, valutato circa 15 milioni di euro dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il centrocampo, in attesa di definire le cessioni in prestito di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia e quella a titolo definitivo di Denis Zakaria. Potrebbe arrivare Khephren Thuram dal Nizza, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Il francese piace come rinforzo a centrocampo ma non è l'unico valutato dalla società bianconera. Piace anche Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid ma solo se la società spagnola decidesse di venderlo in prestito con diritto di riscatto.