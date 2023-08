La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti in questi ultimi giorni di mercato estivo. Si è parlato molto di cessioni pesanti nelle ultime settimane da parte della società bianconera, ma alla fine i vari Bremer, Vlahovic e Chiesa sono rimasti a Torino, almeno fino ad adesso. La società bianconera ha deciso di monetizzare con le cessioni di altri giocatori. A proposito della punta, si è parlato molto di un suo possibile trasferimento al Tottenham, al Chelsea o eventualmente al Bayern Monaco o al Real Madrid. A lanciare un'ulteriore notizia di mercato sul giocatore è stato il sito Calciomercato.it che ha parlato di un'altra società interessata al giocatore fino a qualche giorno fa: parliamo dell'Al-Hilal.

La società dell'Arabia Saudita avrebbe valutato l'acquisto del giocatore della Juventus prima di decidere di investire su Neymar, che ha lasciato il Paris Saint Germain per trasferirsi nel campionato dell'Arabia Saudita.

Il giocatore Vlahovic avrebbe potuto diventare un giocatore dell'Al-Hilal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Dusan Vlahovic avrebbe potuto trasferirsi all'Al-Hilal, prima che la società dell'Arabia Saudita decidesse di investire su Neymar. A rivelare la notizia è calciomercato.it che ha parlato di una Juventus pronta ad ascoltare l'offerta per il giocatore bianconero, che però alla fine è rimasto a Torino dopo che l'Al-Hilal ha definito l'acquisto di Neymar dal Paris Saint Germain.

Segnale evidente di come la società bianconera sia pronta ad ascoltare tutte le offerte dei suoi giocatori, anche di Vlahovic, reduce da una stagione deludente, condizionata non solo dalle vicende giudiziarie della società bianconera ma anche dai problemi di pubalgia. Ad alimentare una possibile cessione di Vlahovic sono anche le notizie che parlano di una Juventus che valuta l'arrivo di Romelu Lukaku nonostante non si sia definito lo scambio fra il belga e il giocatore bianconero.

Non è da scartare la possibilità che Lukaku arrivi a Torino negli ultimi giorni di mercato, magari in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus dipenderà da almeno una cessione nel settore avanzato. A tal riguardo si valutano offerte importanti anche per altri giocatori, non solo per Vlahovic.

Ad esempio, Arkadius Milik è valutato circa 15 milioni di euro dalla società bianconera. Altro rinforzo per il settore avanzato potrebbe essere Domenico Berardi, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo. La società bianconera sarebbe pronta ad offrire circa 20 milioni di euro più bonus per il giocatore.