In casa Juventus continuano ad arrivare indiscrezioni su una possibile partenza di Samuel Iling-Junior, centrocampista inglese in scadenza di contratto a giugno 2025. La società bianconera starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire in prestito o eventualmente venderlo a titolo definitivo. In tal caso vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro dal suo cartellino.

In caso di partenza a titolo temporaneo si parla soprattutto di un interesse del Bologna per il laterale sinistro, come affermato di recente anche dal giornalista sportivo Giovanni Albanese sul suo account ufficiale di Twitter.

Un'altra possibilità per l'inglese sarebbe anche il trasferimento al Sassuolo nella trattativa di mercato per l'approdo a Torino di Domenico Berardi.

Samuel Iling-Junior piacerebbe al Bologna

'Sondaggio del Bologna per Iling-Junior: per adesso la Juventus registra l'interesse, valuterà tutte le opzioni per il ragazzo nel finale di Calciomercato', sono state queste le dichiarazioni di Giovanni Albanese sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Il centrocampista inglese piace alla società emiliana, che però starebbe valutando anche l'acquisto di Cyril Ngonge dal Verona come possibile sostituto di Orsolini.

In alternativa l'inglese classe 1997 si potrebbe trasferire al Sassuolo nell' ambito della trattativa che potrebbe portare Domenico Berardi alla Juventus.

Si parla di una valutazione di mercato di almeno 30 milioni di euro stabilita dal Sassuolo per il giocatore, di conseguenza non è da scartare la possibilità che la società bianconera offra Iling-Junior agli emiliani per attutire l'esborso cash per Berardi.

L'inglese è reduce da una stagione importante alla Juve, nella quale ha giocato soprattutto nella seconda parte, segnando anche il suo primo gol nel campionato italiano contro l'Atalanta.

La sua intesa contrattuale con la società bianconera è in scadenza a giugno 2025.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto sarebbe ancora interessata a Romelu Lukaku, il quale però potrebbe arrivare solo se un altro attaccante dovesse lasciare Torino. In tal senso sui media si parla in particolare di Arkadiusz Milik nell'eventualità in cui dovesse arrivare un'offerta da 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato in uscita Matias Soulé potrebbe lasciare Torino: la società bianconera starebbe valutando una cessione in prestito in Serie A per il giocatore argentino.