La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un possibile investimento per portare a Milano il primo portiere della rosa da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Andriy Lunin, estremo difensore del Real Madrid, che sarebbe stato offerto ai nerazzurri: l'operazione potrebbe concludersi con il versamento di circa 3-4 milioni di euro nelle casse del club della capitale spagnola nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter per la porta: Andriy Lunin del Real Madrid

Il portiere ucraino ventiquattrenne sarebbe stato offerto ai nerazzurri nelle scorse ore di calciomercato e la trattativa potrebbe svilupparsi a stretto giro; il portiere sarebbe già stato attenzionato dai nerazzurri nelle scorse stagioni quando militava ancora in Ucraina prima di passare nel vivaio del Real Madrid.

Gli agenti del giocatore sarebbero in contatto con la dirigenza dell'Inter, che in queste ore starebbe accelerando alla ricerca di un profilo che ben si adatti ad essere il titolare come portiere nella difesa nerazzurra dopo la cessione di Andrè Onana avvenuta nelle scorse settimane.

Il portiere ucraino del Real Madrid potrebbe arrivare a Milano con un investimento di circa 3-4 milioni di euro, cifra richiesta dal club madrileno per lasciar partire il giovane portiere ucraino.

La situazione della difesa dell'Inter: dentro Bisseck e Acerbi, via Onana

Nelle scorse giornate la società nerazzurra ha concluso con successo la cessione di Andrè Onana al Manchester United per una cifra complessiva di circa 55 milioni di euro; parimenti i nerazzurri hanno rinunciato al rinnovo contrattuale di Samir Handanovic, che ha lasciato Milano dopo 11 stagioni con la maglia nerazzurra culminate con la fascia di capitano nell'ultima stagione.

In entrata per la difesa i nerazzurri hanno registrato l'acquisto di Yann Aurel Bisseck, arrivato dall'Aarhus, ed il riscatto di Francesco Acerbi per 4 milioni dalla Lazio; anche De Vrij ha rinnovato il suo contratto, prolungandolo per un'altra stagione.

Per quanto riguarda la situazione dei portieri dell'Inter, oltre al nome di Lunin del Real Madrid, i nerazzurri starebbero monitorando la posizione di Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane a Milano per circa 4 milioni di euro.

Un altro obiettivo per la difesa della porta dell'Inter sarebbe Anatoly Trubin, anche se in questo caso la situazione sarebbe più complicata, con lo Shaktar Donetsk che vorrebbe almeno 22 milioni di euro per lasciar partire il giovane portiere, che andrà però in scadenza nel giugno 2024.