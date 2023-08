L’Inter continua a monitorare vari profili per potenziare la rosa di Simone Inzaghi.

La necessità è quella di ingaggiare un attaccante con il nome più quotato ad essere quello di Folarin Balogun dell’Arsenal anche se i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 30 milioni di euro contro i 40 minimo richiesti dai Gunners: nelle ultime ore ci sarebbero però stati dei contatti anche per Taremi del Porto, valutato circa 30 milioni, e Duvan Zapata dell’Atalanta che piacerebbe comunque alla Roma e a cui il club potrebbe seriamente pensare soprattutto se arrivassero i circa 20 milioni di euro che la società nerazzurra vorrebbe incamerare dalla cessione di Joaquin Correa.

Proseguono i contatti per l'erede di Dzeko

L'Inter necessita di un attaccante soprattutto dopo l'addio di Edin Dzeko e il dietrofront di Romelu Lukaku. Il profilo scelto dalla dirigenza sarebbe quello di Balogun dell'Arsenal. La trattativa appare comunque molto complessa dato che la società inglese vorrebbe incassare circa 45 milioni di euro dalla vendita ma i nerazzurri non sono disposti ad andare oltre i 30. Esattamente la cifra che il Porto avrebbe invece chiesto per Mehdi Taremi. L'iraniano, però, non sarebbe una prima scelta per Marotta e Piero Ausilio che, in caso di offerta, non andrebbero oltre i 20-25 milioni di euro. L'attaccante richiesto dal tecnico nerazzurro sarebbe Alvaro Morata che però ha una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro che il club non vuole pagare per un calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Il Tottenham avrebbe aperto alla cessione di Tanganga

Per quanto riguarda il reparto difensivo, considerati gli addii di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, la società avrebbe bussato alle porte del Tottenham per Japhet Tanganga. Il difensore inglese potrebbe agire sia da centrale nella difesa a quattro che da terzo centrale in quella a tre con gli Spurs che per il cartellino chiedono 20 milioni di euro circa.

Nell’elenco di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche il nome di Merih Demiral, in uscita dall’Atalanta e desideroso di sposare il progetto di Simone Inzaghi laddove potrebbe ricoprire un ruolo più centrale.

Sarebbe vicino Audero

Dopo aver chiuso per l'arrivo di Yann Sommer, l'Inter dovrebbe infine nelle prossime ore chiudere il cerchio dei portieri con l'acquisizione di Emil Audero.

Il portiere della Sampdoria dovrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito alla pari con il giovane Filip Stankovic che avrebbe così modo di giocare con continuità in Serie B e iniziare a maturare una certa esperienza sul campo.