La Juventus è sempre attenta ai giovani e il lancio della Next Gen è servito a valorizzare diversi talenti, non solo cresciuti nel settore giovanile bianconero ma anche acquistati giovani in altre società. Basti pensare a Kenan Yildiz o a Dean Huijsen, cresciuti rispettivamente nel Bayern Monaco e nel Malaga. A proposito di giovani, la società bianconera starebbe valutando uno dei giocatori più interessanti lanciati dal settore giovanile del Paris Saint Germain e che dal Calciomercato estivo del 2021 si è trasferito al Borussia Dortmund.

Parliamo del centrocampista Abdoulaye Kamara, passaporto francese e guineano e protagonista la scorsa stagione nella seconda squadra della società tedesca fra campionato e Youth League.

Sarebbe un investimento importante per il futuro e potrebbe inizialmente andare a giocare nella Juventus Next Gen prima di fare il salto in prima squadra. Il centrocampista classe 2004 ha una valutazione di mercato di circa 4 milioni di euro.

Il centrocampista Kamara potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi, la Juventus sarebbe pronta ad investire su un altro giovane da far crescere inizialmente nella Next Gen. Ci si riferisce ad Abdoulaye Kamara, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain dal 2021, è un giocatore della società tedesca, avendo disputato 64 match segnando 4 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

La società bianconera potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto a circa 4 milioni di euro. Come dicevamo, il francese, in caso di arrivo a Torino, potrebbe giocare inizialmente nella seconda squadra della Juventus.

È un classe 2004 anche Habib Diarra, che ha giocato da protagonista la scorsa stagione allo Strasburgo e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Di conseguenza, Diarra sarebbe inserito in prima squadra, magari con la cessione di altri centrocampisti bianconeri. A tal riguardo, si valutano le partenze in prestito in società di Serie A di Fabio Miretti e di Matias Soulé.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche per il settore avanzato, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti.

A tal riguardo, Moise Kean potrebbe trasferirsi al Fulham, alla ricerca di un rinforzo nel settore avanzato. La società bianconera valuterebbe offerte di 30 milioni di euro per la punta italiana. Se dovesse partire, non è da scartare la possibilità che arrivi Romelu Lukaku, soprattutto se il Chelsea decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Altro partente sarebbe Filip Kostic, che potrebbe essere sostituito da Domenico Berardi, che ha una valutazione di mercato di almeno 30 milioni di euro.