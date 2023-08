L'Inter è ancora al lavoro in questi giorni per chiudere le ultime operazioni di mercato sia in entrata che in uscita.

Sarebbe ormai vicina la cessione di Joaquin Correa, che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi dopo due stagioni poco convincenti ricche di infortuni e poco altro. L'ex Lazio potrebbe essere ceduto a titolo definitivo se dovesse arrivare un'offerta da circa 15 milioni di euro. Nelle ultime ore il Lipsia, ma soprattutto il Marsiglia, avrebbero effettuato un sondaggio, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Torino e Betis Siviglia.

Le pretendenti avrebbero in mente di ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto ma l'Inter ha fatto sapere di essere disposta a cederlo solo in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Al posto dell'argentino, a Milano, potrebbe ritornare Alexis Sanchez. Il cileno si è liberato dal Marsiglia, dove ha giocato un'ottima stagione, e sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di varcare nuovamente la soglia della Pinetina.

Correa in uscita per far spazio a Sanchez

Joaquin Correa è sul mercato. Oltre a Torino e Betis Siviglia, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio anche del Lille che avrebbe contattato l'agente dell'argentino, Alessandro Lucci. Al momento la trattativa risulta molto complicata anche perché l'Inter continua a chiedere la cessione a titolo definitivo.

I club interessati preferirebbero un prestito per valutare le condizioni fisiche del ragazzo che ha evidenziato diversi infortuni in queste due stagioni.

Tra le tante opzioni in piedi, quella che conduce al Marsiglia sarebbe ad oggi la più probabile. Il club francese potrebbe chiudere per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Al suo posto sarebbe pronto Alexis Sanchez che rinuncerebbe a parte dello stipendio per essere nuovamente a disposizione di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro potrebbe sfruttare la sua esperienza soprattutto in Champions League, laddove sarà necessario confermare l'ottimo percorso dello scorso anno.

Il reparto offensivo dell’Inter potrebbe dunque essere in definitiva composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Alexis Sanchez e Marko Arnautović.

Il Real Madrid per il futuro pensa a Barella

Il Real Madrid pensa alla prossima stagione e, per il 2024, avrebbe già individuato diversi calciatori per rinforzare la rosa e fra essi ci sarebbe anche Nicolò Barella dell'Inter. Il centrocampista di Inzaghi interesserebbe anche al Liverpool e la sua valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro. Al momento non è sul mercato ma, nella prossima estate, l'affare potrebbe anche andare in porto. Il calciatore sardo è legato all’Inter fino al 2026 e ha espresso in diverse occasioni la volontà di voler restare a Milano.