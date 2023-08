Con l'addio di Koni De Winter, ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza al Genoa per 10 milioni di euro, e la collocazione fuori rosa di Leonardo Bonucci, la Juventus sarebbe al lavoro per acquisire un centrale difensivo. Il nome delle ultime ore è quello di Oumar Solet, calciatore francese titolare del Salisburgo col quale ha un contratto in scadenza a giugno 2025.

Il cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro, il tutto per un calciatore molto forte fisicamente con i suoi 192 cm di altezza che in Italia piace anche alla Roma di José Mourinho.

Solet potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando come rinforzo per la difesa Oumar Solet, francese del Salisburgo il cui acquisto per i bianconeri significherebbe un investimento importante per il presente e per il futuro.

Il centrale ha fatto tutta la trafila nella nazionali giovanili della Francia partendo dall'under 17 e arrivando fino all'under 20: il Salisburgo lo ha acquistato nel Calciomercato estivo del 2020 dal Lione per circa 4 milioni di euro, oggi il ragazzo è cresciuto e reclama spazio in una big del calcio europeo.

Il parco difensori della Juventus è composto ad oggi da Gatti, Bremer, Danilo, Alex Sandro e Rugani, mancherebbe dunque un tassello che potrebbe essere proprio Solet anche se la società e Massimiliano Allegri paiono intenzionati a puntare forte anche su Dean Huijsen, il giovane della Next Gen considerato nell'ambiente un vero e proprio crack.

Se dovesse invece uscire Leonardo Bonucci il club potrebbe pensare a Clément Lenglet in uscita dal Barcellona e fuori dal progetto tecnico dei catalani.

Lukaku se parte Milik, addio di Kostic se arriva Berardi

Nel settore avanzato tutto rimarrà invariato a meno che non arrivino delle cessioni. Così si spiegano le voci sul possibile addio di Filip Kostic, che potrebbe concretizzarsi in caso di acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo: il Ds neroverde Carnevali vuole 30 milioni, per meno l'esterno azzurro non si trasferirà a Torino.

Altro possibile acquisto potrebbe essere Romelu Lukaku, ma solo se Arkadius Milik lascerà il club: per il calciatore polacco servono almeno 15-16 milioni di euro, per meno il Ds Cristiano Giuntoli non lo lascerà partire. Appare ormai scontata invece la permanenza di Dusan Vlahovic, per il quale non sono arrivate le offerte da 75-80 milioni di euro che il club desiderava per lasciar partire il serbo.