L'Inter è molto attiva in questi giorni sul mercato. I nerazzurri nelle prossime ore potrebbero annunciare l'acquisto di Lazar Samardzic, che arriverà dall'Udinese per 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, ma non finisce qui. Qualcosa verrà fatto anche in attacco, in entrata ma, probabilmente, anche in uscita. Non sembra rientrare più nei piani della società nerazzurra Joaquin Correa, che ha deluso le aspettative in questi due anni a Milano ed è finito indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Il Tucu è sul mercato, si è parlato dell'interesse dall'Arabia ma nelle ultime ore su di lui si sarebbe fatto sotto la Fiorentina.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e lo dimostra il fatto che i bianconeri siano sulle tracce di Franck Kessié. L'ivoriano, però, sembra preferire la Premier League e per questo motivo si stanno sondando altre piste. La soluzione low cost potrebbe portare in casa Cagliari, con Giuntoli che starebbe pensando a Nahitan Nandez, che fino a due anni fa veniva spesso accostato ai top club italiani prima della retrocessione in Serie B dei sardi.

Fiorentina su Correa

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato è Joaquin Correa. Troppo deludente il rendimento avuto dall'attaccante argentino in questi due anni, che lo scorso anno ha messo a segno soltanto tre gol in campionato, a fronte dei quattro dell'anno precedente.

Questo nonostante Simone Inzaghi non gli abbia fatto mai mancare la fiducia, ma il prossimo anno il Tucu rischia di trovare poco spazio e alla luce di ciò starebbe prendendo quota l'ipotesi Fiorentina. Anche dall'Arabia si sono interessati all'argentino, ma se ci sarà la possibilità proverà a restare in Europa e i viola rispondono proprio a questa esigenza.

Correa è iscritto a bilancio a 15 milioni di euro e per questo motivo è quella la valutazione data dall'Inter. Non è da escludere che le due società possano imbastire uno scambio con Nikola Milenkovic, visto che il club meneghino è sempre alla ricerca di un difensore e il serbo sarebbe perfetto per il ruolo di vice Darmian come braccetto di destra.

Juventus su Nandez

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che sappia fare entrambe le fasi. La trattativa per Franck Kessié appare sempre più complessa e per questo motivo i bianconeri starebbero pensando a delle alternative. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Nahitan Nandez, che il Cagliari non ritiene incedibile. I sardi valutano il centrocampista uruguaiano intorno ai 7 milioni di euro, ma occhio anche ad uno scambio con qualche giovane talento bianconero quale potrebbe essere Kenan Yildiz, con la Juve che, però, a prescindere si riserverebbe un diritto di recompra per non perdere il controllo sul suo cartellino.