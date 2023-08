E' arrivato oggi l'annuncio di Roberto Mancini come nuovo allenatore della nazionale di calcio dell'Arabia Saudita. La presentazione è prevista per domani, il 28 agosto 2023, alle 17 ora locale (16 in Italia) in un hotel nella capitale saudita, Riad. L'evento sarà condotto dal presidente federale, Yasser Al Misehal.

Il tecnico jesino prende il posto di Renard

Mancini prenderà il posto del francese Hervè Renard che guidava la nazionale saudita dal 2019. Reduce dalle dimissioni dalla nazionale italiana, da commissario tecnico l'ex allenatore di Inter e Fiorentina porta con se il titolo europeo conquistato con gli azzurri nel 2021 in finale contro l'Inghilterra.

Le cifre del contratto

Roberto Mancini ha firmato con i sauditi un triennale che gli frutterà in tutto tra gli 80 e i 90 milioni euro. I bonus inseriti nel contratto scatteranno al raggiungimento di alcuni obiettivi stabiliti. Il primo è rappresentato dalla partecipazione e dall'eventuale successo in Coppa d'Asia che si svolgerà nel gennaio del 2024 e che già ha tre partite definite in calendario contro Oman, Kirghizistan e Thailandia.

Sono inoltre previsti premi extra per il miglioramento della posizione dell'Arabia Saudita nel ranking FIFA, la squadra si trova al momento oltre la cinquantesima posizione.

Le prossime partite

Il suo debutto come allenatore della squadra avverrà l'8 settembre a Newcastle, avversario la Costa Rica: Mancini guiderà poi i Green Falcons di nuovo il 12, sempre nello stadio della squadra di proprietà del Pif saudita, contro la Corea del Sud.

I prossimi impegni partiranno da novembre con le qualificazioni al Mondiale del 2026: l’Arabia è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Passeranno le prime due, poi ci saranno altre due fasi di qualificazione. Ancora incerta la composizione dello staff, al momento si hanno solo delle ipotesi.

Lo staff e i collaboratori

Secondo le indiscrezioni, i collaboratori di Mancini in Arabia Saudita dovrebbero essere Evani, Salsano e Lombardo nello staff tecnico, Gagliardi come tattico, Battara come preparatore dei portieri, Scanavino e Donatelli come preparatori atletici, Nuciari e Sandreani come osservatori e Agostino come massaggiatore.

E' in particolare in dubbio la posizione di Gabriele Oriali per il ruolo di team manager.

Si tratta solo di spifferi, nulla di concreto al momento. La lista ufficiale sarà infatti diramata nei prossimi giorni.