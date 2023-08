Con la seconda giornata di campionato alle porte, che vede l'Inter impegnata in trasferta contro il Cagliari nel posticipo di Lunedì 28 Agosto, prosegue il lavoro della dirigenza nerazzurra che deve ancora risolvere la situazione in difesa, dove Inzaghi avrebbe chiesto un altro centrale in grado di rimpiazzare al meglio Skriniar. Proseguono i contatti con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard, che avrebbe accettato la proposta nerazzurra e sarebbe in attesa del via libera da parte del club bavarese, che però attende di trovare il suo sostituto prima di lasciarlo partire.

In caso di mancata fumata bianca, Marotta e Ausilio potrebbero virare su altri due profili per rinforzare il pacchetto difensivo, si tratta di Perr Schuurs e Trevoh Chalobah.

La prima alternativa a Pavard è Peter Schuurs

Se l'affare con il Bayern Monaco per Pavard non dovesse andare in porto, ecco che l'Inter potrebbe puntare concretamente su Perr Schuurs, centrale difensivo del Torino, che ha vissuto una stagione esaltante lo scorso anno in maglia granata, collezionando 30 presenze e 2 assist e garantendo grande solidità alla retroguardia di Ivan Juric.

Il giocatore è diventato un punto fermo dell'allenatore croato, che però a fronte di un'offerta importante sarebbe costretto a lasciarlo partire.

La valutazione fatta dal Torino per l'olandese sarebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra che i nerazzurri sarebbero disposti a sborsare per garantire ad Inzaghi un difensore che conosce bene il campionato e che ha dimostrato di essere pronto al grande salto di qualità.

Trevoh Chalobah il secondo nome per la difesa

Nella lista dei nomi selezionati per la difesa dalla dirigenza in Viale della Liberazione sarebbe entrato anche Trevoh Chalobah, giocatore che è da tempo finito nei radar nerazzurri.

Già nella passata stagione, nell'affare che aveva portato Cesare Casadei a Londra, si era parlato di un possibile percorso inverso per Chalobah, ma la trattativa si era conclusa in un nulla di fatto. Adesso per i nerazzurri il suo profilo rappresenterebbe più di una suggestione, con l'operazione che potrebbe presto entrare nel vivo.

Le quotazioni del giocatore inglese però, sarebbero inferiori rispetto a Schuurs, che è considerato il vero piano B per la difesa, nonostante gli elevati costi dell'operazione. Per Chalobah il club meneghino potrebbe presentare un'offerta in prestito con opzione per il riscatto, proposta che il Chelsea accoglierebbe per cedere uno degli esuberi di una rosa folta e ampiamente coperta in difesa.