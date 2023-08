Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Luca Marchetti ha parlato a Tmw della Juventus e dei movimenti di mercato che potrebbero vedere protagonista la società bianconera, domandandosi come mai la Juve dice di non poter comprare ma continua a trattare Morata, Berardi e Lukaku.

Juventus, Marchetti: "I bianconeri dicono che non possono comprare ma allora perché trattano Morata, Berardi e Lukaku?

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è tornato a parlare del mercato della Juventus su Tmw: "La Juventus dice a tutti che non può comprare e che venderebbe, invece, se l’affare fosse remunerativo.

E allora perché continua a pensare a Lukaku, corteggia Berardi e blocca Morata?". Cosi ha esordito Marchetti sulla Juventus, dicendo poi: "Si parla di Tizio se si vende Caio. Dove per Tizio e Caio si intendono Morata e Kean. Ma ancora di concreto non c’è nulla. Strategia, piani pronti, possibilità da poter azzannare se si presentasse l’opportunità". Marchetti, restando in tema Juventus, è poi sceso nel dettaglio per quello che potrebbe accadere con Lukaku: secondo il giornalista, il centravanti belga, dopo aver monopolizzato il mercato per l'intera estate, ora rischierebbe di rimanere al Chelsea. I "Blues", secondo Marchetti, attualmente non considererebbero per Lukaku l'opzione del prestito e di conseguenza per il centravanti ex Inter l'unica soluzione attuabile resterebbe quella dell'Arabia Saudita.

Se il belga dovesse rifiutare ancora una volta le sirene arabe, allora, a detta di Marchetti, il Chelsea potrebbe aprire negli ultimi giorni di mercato alla formula del prestito per risparmiare sull'ingaggio del calciatore e solo a quella condizione la Juventus tornerebbe tra le pretendenti per il suo cartellino.

Juventus, Ceccarini: "Se il Chelsea dovesse offrire Lukaku più 40 milioni di euro allora lo scambio con Vlahovic si farà"

Del mercato della Juventus e dell'eventuale passaggio in bianconero di Romelu Lukaku ha parlato anche Niccolò Ceccarini. Il giornalista sportivo, intervistato da Radio BiancoNera ha detto sul belga: "Ormai la situazione è chiara.

Se il Chelsea è pronto ad offrire Lukaku e 40 milioni bene, altrimenti non se ne fa nulla. Comunque la Juventus casca in piedi dato che Vlahovic è forte e la Juve è contenta di tenerlo. Certo se si concretizzasse lo scambio, vorrebbe dire dare agli inglesi un giocatore pronto e prenderne uno che ha bisogno di fare un po' di preparazione prima di essere al 100%". Ceccarini ha poi concluso il suo intervento parlando della sfida che si starebbe attuando in sede di Calciomercato tra la Juventus e l'Atalanta per Emil Holm, terzino sul quale la società bianconera vorrebbe accelerare per anticipare la concorrenza della "Dea".