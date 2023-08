In queste ore sui media sportivi si parla molto di un possibile ritorno alla Juventus di Alvaro Morata in caso di partenza di Moise Kean.

L'attaccante italiano di fronte a un’offerta congrua potrebbe partire: la Juve lo cederebbe solo a titolo definitivo e quindi per il momento le richieste di averlo in prestito sarebbero state respinte. Secondo quanto trapela sui media, lo stesso giocatore classe 2000 avrebbe aperto alla possibilità di lasciare la Juventus. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli si sarebbe già mosso, bloccando di fatto Alvaro Morata.

Lo spagnolo sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri, che si sarebbe già mosso telefonando al bomber spagnolo.

Ottimo rapporto tra Allegri e Morata

Alvaro Morata e Massimiliano Allegri hanno un legame molto forte, visto che hanno giá lavorato insieme alla Juventus per tre stagioni. La scorsa estate, lo spagnolo aveva lasciato Torino per tornare a Madrid dopo la fine del prestito biennale. Ma la Juve non avrebbe mai abbandonato del tutto la pista che porta a lui.

Proprio negli ultimi giorni di mercato Cristiano Giuntoli si potrebbe fare avanti con l’Atletico Madrid per pagare la clausola dello spagnolo, pari a circa 20 milioni. Questa operazione sarebbe possibile solo in caso di cessione di Moise Kean.

Sotto la guida del tecnico livornese Allegri l’attuale attaccante dell’Atletico Madrid ha fatto sempre molto bene e in questa ottica trapela l'indiscrezione di una possibile telefonata fra i due nelle scorse ore. Nel 2014/2015, al suo primo anno a Torino, Morata ha anche trascinato la Juventus in finale di Champions League.

Anche Bonucci in uscita

Tra i calciatori in uscita dalla Juventus in questa ultime settimana di Calciomercato ci sarebbe anche Leonardo Bonucci ma la sua posizione è ben diversa rispetto a Kean.

Infatti, il difensore viterbese è sostanzialmente fuori rosa e le sue speranze di poter restare in bianconero sarebbero pressoché nulle.

Per questo motivo, Bonucci sarebbe in trattativa con il club tedesco dell’Union Berlino. Ma ancora l’affare non sarebbe definito: ancora non è arrivata la fumata bianca poiché su di lui resterebbe sullo sfondo l’interesse della Lazio.

Qualora il difensore viterbese dovesse andare all’Union Berlino la Juventus potrebbe anche incassare un piccolo indennizzo economico, inoltre il club bianconero questa stagione risparmierebbe la cifra dell' ingaggio del giocatore.