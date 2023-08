Sono ore di mercato molto intense per Inter e Milan. I rossoneri avrebbero praticamente chiuso per l'arrivo di Mehdi Taremi del Porto per completare l'attacco mentre i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista nonostante la permanenza ormai assodata di Stefano Sensi.

Piacerebbero infatti Maxime Lopez del Sassuolo, Boubakary Soumaré, attualmente sotto contratto con il Leicester City, Tanguy Ndombele del Tottenham e Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.

Taremi vicino al Milan

Il Milan ha trovato l'accordo con il Porto per l'arrivo di Mehdi Taremi.

Il calciatore in scadenza nel 2024 con i portoghesi arriverà per circa 18 milioni di euro più due di bonus. Percepirà un ingaggio da circa 3 milioni di euro ed avrà la possibilità di guadagnare un altro milione di bonus in base agi obiettivi raggiunti con la squadra di Stefano Pioli.

L'operazione ha scatenato un effetto domino, dato che adesso Colombo potrebbe andare al Monza e liberare così Petagna, pronto ad accasarsi al Cagliari.

L'acquisto di Taremi consente al Milan di completare il reparto offensivo a disposizione di Pioli: il suo profilo era stato seguito anche dall'Inter prima che i nerazzurri ingaggiassero Marko Arnautovic dal Bologna.

L'Inter lavora per potenziare ulteriormente il centrocampo

L'Inter potrebbe tentare un ultimo colpo a centrocampo, nonostante la conferma di Stefano Sensi potrebbe infatti arrivare un ulteriore rinforzo per la mediana. I calciatori indiziati sarebbero Maxime Lopez del Sassuolo, che potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto o attraverso uno scambio di prestiti con Asllani, Ndombele del Tottenham che non sarebbe centrale nel progetto degli inglesi, e Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.

Il francese avrebbe però una valutazione abbastanza onerosa di circa 25 milioni di euro, cosa che rende molto complessa la trattativa.

La mediana nerazzurra sarà dunque composta da Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e in alternanza il duo Mkhitaryan-Frattesi, con Stefano Sensi (pronto a giocarsi le sue carte dopo il prestito al Monza) ed eventualmente un ulteriore profilo da acquisire appunto in queste ultime ore di mercato pronti a subentrare.

Potrebbe rimanere anche Lucien Agoumé che avrebbe delle richieste dalla Francia e dalla Spagna ma che vorrebbe nonostante questo provare a ritagliarsi un proprio spazio nel centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi.