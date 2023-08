Con l'imminente chiusura del calciomercato, prosegue il lavoro della dirigenza dell'Inter, che dopo aver concluso l'affare Pavard con il Bayern Monaco, ora starebbe pensando ad un'ultima trattativa di mercato a centrocampo. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota uno scambio di prestiti con il Sassuolo tra Kristjan Asllani e Maxime Lopez, per portare a Milano l'alternativa a Calhanoglu, visti i molteplici impegni che vedranno impegnata l'Inter in questa stagione. Il club neroverde avrebbe fatto sapere di gradire tale contropartita rispetto a Sensi, che era l'altro giocatore proposto dai nerazzurri per arrivare a Maxime Lopez.

Maxime Lopez, il profilo giusto per completare il centrocampo nerazzurro

Dopo le diverse voci di mercato di quest'estate su Maxime Lopez lontano da Sassuolo, con Napoli e Lazio che avevano cercato di intavolare una trattativa con il club emiliano, per poi virare su profili diversi viste le alte richieste economiche per il giocatore, sembrerebbe che anche l'Inter si sia inserita per cercare di prelevare il centrocampista francese.

La richiesta fatta da Inzaghi alla società infatti, sarebbe quella di ingaggiare un mediano da alternare a Calhanoglu in una stagione che vedrà il club meneghino impegnato in quattro competizioni. Le prestazioni fornite da Asllani nella passata stagione non avrebbero convinto l'allenatore piacentino, che per questo sarebbe alla ricerca di un profilo più esperto in grado di fare bene sin da subito.

In questo senso il centrocampista del Sassuolo rappresenterebbe il profilo ideale da inserire negli schemi di Inzaghi, nelle occasioni in cui sarà necessario far rifiatare Calhanoglu.

Il Sassuolo avrebbe chiesto Kristian Asllani come contropartita

Nell'operazione che porterebbe Maxime Lopez a Milano, il Sassuolo avrebbe chiesto come contropartita tecnica Kristjan Asllani, che dopo appena una stagione in nerazzurro potrebbe salutare momentaneamente San Siro per trovare maggiore spazio sotto la guida di mister Dionisi.

Il classe 2002 ex Empoli infatti, non avrebbe convinto a pieno Simone Inzaghi, che nello scorso campionato gli ha concesso appena 20 presenze, la maggior parte a partita in corso, visto anche il grande exploit di Calhanoglu in cabina di regia nel lungo periodo di infortunio di Brozovic. Per questo, il talento albanese vorrebbe trovare maggiore continuità e minutaggio in una piazza come Sassuolo, che da sempre si è dimostrata rampa di lancio per giovani promesse, ma anche luogo di rilancio per giocatori che sono arrivati dopo una serie di esperienze negative altrove. La speranza di Asllani, comunque, sarebbe quella di presentarsi ad Appiano Gentile la prossima stagione come protagonista dell'Inter e non come semplice alternativa.