La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo nome per rinforzare la difesa a disposizione dell'allenatore piacentino Simone Inzaghi ed il profilo individuato nelle ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Stefan Savic, difensore attualmente di proprietà dell'Atletico Madrid; il difensore montenegrino potrebbe arrivare a Milano per una cifra vicina ai 15 milioni di euro che potrebbero essere offerti dai nerazzurri per convincere il club spagnolo a cedere il giocatore in questa finestra di mercato estiva.

L'idea dell'Inter come centrale difensivo: Stefan Savic dall'Atletico Madrid

Il difensore montenegrino ha un contratto con il club spagnolo che andrà in scadenza nel prossimo giugno 2024 e pertanto la società starebbe cercando di cederlo in questo mercato estivo per evitare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione; il giocatore piacerebbe da tempo ai nerazzurri, che lo avrebbero sondato anche nella scorsa sessione invernale come rinforzo da inserire nell'organico al posto del partente Milan Skriniar.

La mancata cessione dello slovacco avrebbe poi rallentato il trasferimento del giocatore montenegrino all'Inter, che però ora avrebbe riaperto le possibilità per un suo sbarco a Milano.

Per convincere l'Atletico Madrid alla cessione del difensore servirebbe un'offerta di almeno 15 milioni di euro, cifra che i nerazzurri potrebbero presentare nelle prossime settimane di calciomercato.

La situazione della difesa nerazzurra

Con l'arrivo di Yann Aurel Bisseck e la conferma di Darmian, De Vrij e Acerbi, unite al rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni, la linea difensiva nerazzurra sembrerebbe ormai confermata, anche se il tecnico Simone Inzaghi starebbe richiedendo almeno un altro braccetto o un centrale che possa adattarsi anche sull'esterno della difesa a tre.

I nerazzurri starebbero ragionando sul mercato anche per colmare il vuoto provocato dalla partenza di Andrè Onana, venduto al Manchester United negli scorsi giorni di calciomercato, con un incasso per la società nerazzurra di circa 55 milioni di euro, che hanno portato nelle casse una grande plusvalenza, essendo il portiere camerunese arrivato a parametro zero nella scorsa stagione.

Per la porta, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero vicini a trovare un accordo con il Bayern Monaco per Yann Sommer. Il giocatore avrebbe una clausola rescissoria di circa 6 milioni di euro, ma la dirigenza dell'Inter vorrebbe accordarsi per una cifra leggermente inferiore per mantenere comunque i buoni rapporti che intercorrono attualmente tra le due società.