Nelle scorse ore, l'ex dirigente della Juventus, Luca Cordero di Montezemolo, si è accodato al pensiero espresso dalla curva sud bianconera, andando contro ad un possibile approdo di Romelu Lukaku a Torino. Del belga e del suo arrivo alla Juve in cambio di Vlahovic hanno inoltre detto la loro Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport, invitando a riflettere sulle differenze tra i due giocatori anche in termine d'età, e Giovanni Mussa, favorevole allo scambio, su TMW Radio.

Montezemolo: "Lukaku alla Juventus non lo vorrei vedere neanche in fotografia"

L'eventuale passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus sta dividendo la tifoseria bianconera tra chi accetterebbe l'arrivo del belga e chi no. In quest'ultima categoria si annovera l'ex dirigente Luca Cordero di Montezemolo che, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore al Quotidiano Nazionale ha detto sul centravanti ex Inter: "Lukaku alla Juventus? Non lo vorrei neanche in foto, ha pure fatto perdere la Champions all’Inter". Un pensiero, quello di Montezemolo simile a quanto espresso nelle precedenti ore dalla curva sud della Juventus, che ha esposto uno striscione fuori dall'Allianz Stadium sul quale si poteva leggere: "Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo".

Concetto, che gli stessi rappresentanti della curva Sud Juventina hanno voluto ribadito nella didascalia del post che immortalava il succitato striscione: "Noi non dimentichiamo quanto accaduto, Lukaku qui non sarai mai il benvenuto!".

Juventus, Agresti: "Il popolo bianconero è entrato in sintonia con Vlahovic, cosa che non sta facendo con Lukaku"

Della Juventus, del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic e dello striscione esposto dai tifosi bianconeri ha scritto anche il giornalista Stefano Agresti. "I tifosi parlano e cantano con il cuore, le società decidono con la ragione.

Nella vicenda Vlahovic-Lukaku è però forte la sensazione che la passione coincida con la logica, e che il popolo bianconero sia dalla parte giusta" cosi ha esordito Agresti nell'articolo pubblicato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport. Il giornalista, sul tema Juventus e su Vlahovic ha poi aggiunto: "Vlahovic è entrato in sintonia con il mondo bianconero ed è come se la gente ne apprezzasse la partecipazione. Dusan è uno di loro, insomma; Romelu no". Agresti ha poi concluso il suo articolo invitando la Juventus a riflettere sulla cessione di un calciatore di 23 anni a discapito di uno che a maggio ne ha compiuti 30.

Juventus, Mussa: "Per i bianconeri Lukaku è perfetto e rappresenta una garanzia"

Infine, anche il tecnico Giovanni Mussa ha parlato a TMW Radio della Juventus e dell'eventuale arrivo di Lukaku in bianconero al posto di Vlahovic: "Se tieni Vlahovic e non prendi Lukaku e non vai in Champions, che danno avrebbe la Juve? La Juve pensa che ha un allenatore che gioca poco a calcio, si basa sulla forza dei singoli e Lukaku è perfetto per questo. È perfetto per la Juve è una garanzia. Tecnicamente so che è una follia dare via uno come Lukaku, che però ti può fare i gol per portare la Juve in Champions".