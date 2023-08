La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un possibile colpo last minute sul mercato estivo ed il nome caldo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Boubakary Soumarè, centrocampista attualmente sotto contratto con il Leicester; per arrivare al giocatore la società nerazzurra starebbe studiando un'offerta che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Soumarè dal Leicester

La società di Viale della Liberazione starebbe provando a regalare al tecnico Simone Inzaghi un ultimo colpo estivo ecco che in queste ore sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri il centrocampista del Leicester Boubakary Soumarè.

Il mediano francese ventiquattrenne sembrerebbe essere il profilo ricercato dal tecnico a livello di fisicità da piazzare sulla linea di centrocampo a gara in corso come sostituto subentrante; il mancato arrivo di Samardzic avrebbe complicato le scelte dell'allenatore che si troverebbe senza una pedina fondamentale per i ricambi durante le partite.

Il giocatore in forza al Leicester potrebbe colmare questa lacuna e dunque nelle prossime ore la dirigenza dei nerazzurri potrebbe effettuare un tentativo per un trasferimento dell'ultimo minuto del centrocampista a Milano già in questa sessione di mercato.

La situazione dell'Inter a centrocampo

Nelle prime battute di questo calciomercato estivo la dirigenza dei nerazzurri ha scelto di investire sul centrocampo per rinforzarlo secondo i dettami condivisi con l'allenatore Simone Inzaghi; il primo acquisto dei nerazzurri sulla mediana è stato infatti Davide Frattesi, arrivato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 23 milioni di euro complessivi.

Sulle fasce laterali i nerazzurri hanno inserito due ricambi dei titolari, aggiungendo all'organico una grande profondità, con l'arrivo di Juan Cuadrado, svincolato dalla Juventus ed arrivato ad Appiano Gentile a parametro zero con un contrato di una sola stagione a circa 2 milioni di euro più 1 di bonus di stipendio, e di Carlos Augusto, giunto dal Monza nelle scorse giornate di calciomercato.

Con la partenza di Roberto Gagliardini, a cui non è stato rinnovato il contratto, e di Marcelo Brozovic, ceduto in Arabia Saudita per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro, i nerazzurri hanno scelto di rinnovare la zona mediana del campo, affidando dunque la regia della nuova formazione di Simone Inzaghi al centrocampista turco Hakan Calahnoglu, che ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2028 nelle scorse settimane, poco prima dell'inizio del campionato.