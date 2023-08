La Juventus vuole rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ed in particolar modo il centrocampo. Sfumato l'arrivo di Frank Kessie, la Vecchia Signora sta monitorando diversi profili per puntellare la mediana ed essere così tra le grandi protagoniste della prossima stagione.

Juve, sfida allo United per Amrabat

Tra i profili seguiti dalla Juve spunta anche quello di Amrabat, autore di una grande stagione con la sua Nazionale il Marocco ed anche con la Fiorentina dove è diventato il faro della formazione guidata da Vincenzo Italiano.

Le prestazioni del centrocampista classe 96 non sono passate inosservate con diversi top club europei che sarebbero sulle sue tracce tra cui la stessa Juventus. Il club viola non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per cedere il regista, vista la concorrenza del Manchester United che da diverse settimane starebbe monitorando il 24enne mediano per rinforzare il centrocampo a disposizione di Ten Haag. Il calciatore vorrebbe però restare in Italia ed abbracciare la causa bianconera, con Allegri che lo avrebbe indicato come rinforzo numero uno.

Oltre Amrabat, il club bianconero valuta anche la candidatura di Goretzka che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in questa finestra di mercato.

L'ex Schalke non sarebbe una prima scelta di Thomas Tuchel e per questo starebbe metitando l'addio. Infine, sullo sfondo resta viva anche l'ipotesi Kerphem Thuram del Nizza. Il giovane centrocampista francese viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Juve: rallenta lo scambio Lukaku-Vlahovic, Pellegrini ad un passo dalla Lazio

Oltre ad un possibile colpo a centrocampo, la Juventus valuta anche delle cessioni per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti e completare l'organico. Intanto, i bianconeri piazzano delle cessioni, in particolare di quei calciatori ormai fuori dal progetto di Max Allegri.

Dopo Denis Zakaria ormai vicinissimo al passaggio al Monaco, è il turno di Luca Pellegrini pronto di nuovo a vestire la maglia della Lazio. Infatti, la Vecchia Signora ed i biancoceleste avrebbero trovato l'accordo per l'ex terzino di Roma e Cagliari. La trattativa si sarebbe sbloccata sulla base di un prestito con obbligato di riscatto, fissato alla posizione europea che la formazione di Maurizio Sarri raggiungerà nella prossima stagione.

Non solo elemento in esubero. La Juventus valuta anche la cessione di Dusan Vlahovic, con Romelu Lukaku obiettivo numero uno per sostituire l'ex Fiorentina. Stando agli ultimi rumors, lo scambio tra i due calciatori si sarebbe raffreddato con il Chelsea che vorrebbe monetizzare dalla cessione di Lukaku. I Blues chiedono una cifra attorno ai 40 milioni di euro per cedere il numero nove belga.