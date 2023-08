In attesa di capire come sfoltire la rosa dai vari esuberi, Cristiano Giuntoli e la Juventus sembrano muoversi per provare a strappare Sofyan Amrabat alla Fiorentina. In questa sessione di calciomercato, il giocatore marocchino ha mosso l’interesse di vari club di Premier League, tra cui Liverpool e Manchester United. Tuttavia, non sono mai arrivate offerte concrete e la Fiorentina avrebbe aperto a un suo possibile prestito.

In ottica cessioni, Filip Kostic sembra destinato a lasciare la Juventus e avrebbe attirato anche le attenzioni della Roma.

Dopo il colpo Romelu Lukaku, i giallorossi starebbero valutando delle offerte per Leonardo Spinazzola. Tiago Pinto e Josè Mourinho si aspettavano un rendimento diverso dopo il grave infortunio patito dall’azzurro e con un contratto in scadenza nel giugno del 2024, non è scontato che i giallorossi non accettino eventuali offerte per l’esterno azzurro.

Amrabat potrebbe essere il colpo last minute della Juve

Nel recente passato, il cartellino di Amrabat è stato valutato 25 milioni di euro dalla Fiorentina, cifra piuttosto alta per le casse della Juventus che attende alla finestra l’evolversi della situazione. La probabile apertura da parte dei viola al prestito potrebbe aprire a scenari diversi e, a poche ore dalla chiusura del Calciomercato, la Juve potrebbe affondare il colpo qualora si verifichino le condizioni ideali.

Amrabat è un centrocampista centrale molto abile nel conquistare il pallone e nel far ripartire l’azione. Caratteristica molto gradita al mister bianconero Massimiliano Allegri che potrebbe schierare il giocatore marocchino davanti alla difesa in alternativa a Manuel Locatelli. Prima di approdare alla Fiorentina, Amrabat ha indossato la maglia dell’Hellas Verona, totalizzando più di 100 presenze in Serie A condite da 2 gol.

In passato, Kostic era già stato accostato alla Roma

Il calciomercato in uscita della Juventus rimane molto farraginoso. A pochi giorni dalla chiusura della campagna trasferimenti, rimangono molti nodi da sciogliere e diversi giocatori da piazzare. In tal senso, un aiuto potrebbe arrivare della Roma. Infatti, nelle ultime ore e secondo alcune indiscrezioni, i giallorossi sarebbero interessati a Kostic.

Il giocatore serbo potrebbe adattarsi molto bene nel 3-5-2 di Mourinho e potrebbe diventare un ottimo assist man per Lukaku. Il giocatore serbo, arrivato alla Juventus lo scorso anno, ha collezionato 37 partite con i bianconeri in Serie A, andando a segno 3 volte in totale. Tuttavia, quella che sembra al momento qualcosa di più di una suggestione, potrebbe concretizzarsi qualora la Roma decida di rinunciare a Spinazzola o a qualche altro esterno con il quale fare cassa.