Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di Calciomercato. La società bianconera è pronta a rivoluzionare la rosa a disposizione di Allegri, e soprattutto il reparto offensivo. Molti calciatori sono in bilico e tra questi ci sarebbe proprio il totem italiano che di fronte ad opportunità importanti potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare Torino.

Juve: l'Ajax su Bonucci, possibile addio anche per Alex Sandro

Dopo l'interesse della Sampdoria di Andrea Pirlo, stando alle ultime notizie di mercato il difensore bianconero sarebbe finito nel mirino dell'Ajax, a caccia di giocatori di grande esperienza e personalità per avere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eredivisie.

I Lancieri disputeranno anche lo spareggio per conquistare la qualificazione alla fase finale dell'Europa League, obiettivo europeo da prendere in considerazione. Molto dipenderà dalla reale volontà di Bonucci di sposare il progetto del club olandese. Un ostacolo importante potrebbe essere l'ingaggio, visto il contratto importante del centrale italiano con la Juventus.

Oltre Bonucci, restano in bilico anche le posizioni di Alex Sandro e di Daniele Rugani. Con l'eventuale cessioni del brasiliano e dell'ex Empoli che andrebbero ad aggiungersi a quella ormai certa di Luca Pellegrini conteso da Nizza e Milan, il club bianconero potrebbe fiondarsi su Carlos Augusto del Monza, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro dalla società brianzola.

Sull'esterno brasiliano, ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter qualora i nerazzurri riuscissero a cedere Robin Gosens.

Juve: Udinese su Rovella, tante pretendenti su Miretti

Altro obiettivo della Juventus è quello di valorizzare i giovani presenti in rosa. Tra questi c'è sicuramente Nicolò Rovella che dopo l'ottima annata al Monza potrebbe far parte della rosa di Max Allegri per la prossima stagione.

Le pretendenti per l'ex Genoa però non mancano. Oltre allo stesso Monza, ci sarebbe anche il pressing dell'Udinese chiamato a rinforzare la mediana dopo gli addii di Pereyra e Samardzic, ormai ad un passo dall'Inter. Il club friulano vorrebbe il giovane centrocampista in prestito.

L'Udinese è inoltre interessato anche ad un altro giovane della Juventus ovvero Fabio Miretti.

Il centrocampista classe 2003 potrebbe partire in prestito per aumentare esperienza e minutaggio. Oltre al club friulano, ci sarebbe il pressing della Salernitana molto interessata al calciatore.

Infine, resta da definire il futuro di Samuel Iling-Junior che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo visto l'interesse di molti club di Premier League. La Juve prenderebbe in considerazione solo offerte da circa 25 milioni di euro.