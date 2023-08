Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato del possibile affare di mercato che vedrebbe il club bianconero pronto a cedere al Chelsea Dusan Vlahovic per arrivare a Romelu Lukaku. Dello stesso argomento hanno detto la loro i due giornalisti Paolo De Paola, contrario allo scambio, e Andrea Marinozzi, favorevole.

Juve, Di Livio sull'affaire Vlahovic: 'Non lo vedo tranquillo e non credo che abbia il desiderio di restare in bianconero'

L'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio è tornato a parlare della formazione bianconera e nello specifico dell'indiscrezione che vorrebbe Cristiano Giuntoli pronto a cedere Vlahovic per arrivare a Romelu Lukaku.

"Non credo Vlahovic voglia rimanere alla Juve, non lo vedo tranquillo alla Juve.

Lukaku è un giocatore che se sta bene fa la differenza e Allegri sarebbe anche più contento", cosi ha esordito Di Livio ai microfoni della trasmissione Calcio Totale.

L'ex calciatore della Juventus ha poi parlato della recente esclusione del club bianconero dalla Conference League dicendo: "L'esclusione dalle coppe è la chiusura di un cerchio di una stagione super negativa per tanti problemi. Era nell'aria ma si ripartirà da zero dall'unico obiettivo della stagione e poi c'è anche la Coppa Italia".

Juventus, De Paola: 'Non cederei mai Vlahovic per Lukaku, ma è chiaro che il problema sia Allegri'

Anche il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile scambio tra Juventus e Chelsea fra Vlahovic e Lukaku.

"Io lo terrei a Torino, prendere Lukaku per cedere Vlahovic non lo farei ma è chiaro che il problema è Allegri. Il gioco della Juventus non permette a Vlahovic di esprimersi ad alti livelli. Milik è superiore a Vlahovic in queste situazioni, il serbo è un giocatore che deve avere tante soluzioni offensive, non fa reparto da solo", queste le parole di De Paola.

Cambiando argomento, poi il giornalista ha detto la propria opinione sul mercato che sta svolgendo l'Inter: secondo il giornalista, Marotta starebbe fornendo a Inzaghi un centrocampo di livello, simile a quello che il tecnico aveva già avuto ai tempi della Lazio.

Marinozzi: 'Nell'affare tra Juventus e Chelsea per Vlahovic e Lukaku ci guadagnano tutti'

Infine, anche il giornalista sportivo Andrea Marinozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della trattativa Lukaku - Vlahovic dicendo: "Ci guadagnano tutti perché Vlahovic non ha avuto un buon impatto alla Juventus e non ha un bel rapporto con Allegri ma il dubbio più grande che ho è proprio sul trasferimento di Vlahovic al Chelsea, una squadra che sta ricostruendo dove c'è tanta confusione e poca pazienza. Non giocherà la Champions quest'anno, ma rischia di giocarla nemmeno l'anno prossima perché la concorrenza in Premier è alta".