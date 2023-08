La Juventus continua a muoversi sul fronte Calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo è quello di ritornare a competere per il campionato ed avere un ruolo da protagonista anche in Coppa Italia. La dirigenza juventina vorrebbe rinforzare la retroguardia e sta monitorando diversi obiettivi per accontentare Allegri.

Juve, possibile interesse per Todibo

Stando agli ultimi rumor di mercato, il club bianconero sarebbe sulle tracce di Jean-Clair Todibo, centrale francese che ha disputato una buona stagione in Ligue 1 con la maglia del Nizza.

Dopo la parentesi non esaltante al Barcellona, il classe '99 si è rimesso in gioco con il club francese offrendo ottime prestazioni e attirando l'interesse di diversi club europei tra cui la Juventus. La trattativa non appare facile vista la volontà del Nizza di monetizzare l'eventuale cessione del 23enne centrale, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro.

L'eventuale arrivo di un altro difensore potrebbe portare al possibile addio di Leonardo Bonucci che sarebbe seguito dall'Ajax. Il nazionale italiano non è il solo che potrebbe lasciare Torino in questa finestra di mercato. Infatti, sono in bilico le posizioni di Alex Sandro e Daniele Rugani che di fronte a offerte congrue potrebbero essere ceduti.

Chi invece potrebbe lasciare la Vecchia Signora in prestito è Koni De Winter, seguito dal Genoa che vorrebbe chiudere la trattativa per il difensore ex Empoli.

Juve, non solo Lukaku. Pressing su Morata per l'attacco

Uno degli snodi cruciali del calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero è infatti nel mirino del Cheslea, con la Vecchia Signora che vorrebbe inserire il cartellino di Romelu Lukaku come contropartita.

In attesa di scoprire gli sviluppi di questa trattativa, la società bianconera segue anche altri profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri. Tra questi ci sarebbe sempre il nome di Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid e che avrebbe già dato una risposta positiva per un suo eventuale ritorno in quel di Torino.

Seguito anche dalla Roma di Josè Mourinho, l'attaccante spagnolo viene valutato attorno ai 21 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria presente nel contratto.

Oltre Morata, la Vecchia Signora tiene sempre d'occhio la pista che porta a Jonathan David, attaccante canadese del Lille seguito anche da altre squadre come l'Inter. Impostare una trattativa con il club francese non sembrerebbe facile vista la richiesta di 40 milioni di euro per il talentuoso attaccante.