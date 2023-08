È uscito nelle scorse ore l'aggiornamento del Ranking Uefa, classifica che tiene conto dei risultati dei club europei nelle manifestazioni organizzate dal massimo organo del calcio del Vecchio Continente. L'Italia, grazie alle tre finali conquistate nella scorsa stagione, anche se poi tutte sono state perse, riesce a tenere testa ai colossi inglesi; nelle prime dieci infatti sono quattro le formazioni di Premier League e tre quelle di Serie A, seguono Spagna, Francia e Germania con una a testa.

Ranking Uefa, la migliore delle italiane è l'Inter

L'Inter, dopo l'exploit nella scorsa Champions League in cui ha accarezzato il sogno di portare a casa la Coppa dalle grandi orecchie, perdendo in finale 1-0 con il Manchester City, sale fino all'ottavo posto andando a prendersi la migliore posizione tra tutte le italiane in classifica.

Alle spalle della squadra di Simone Inzaghi, vicino al rinnovo di contratto, c'è la Roma di Mourinho con 80 punti, uno in meno dei nerazzurri, che beneficia della finale contro il Siviglia in Europa League, seconda di fila dopo quella vinta a Tirana in Conference. Mantiene il nono posto, nonostante la grossa delusione della scorsa stagione in Champions con l'uscita ai gironi, la Juventus che perde una posizione ma resta comunque nelle prime dieci e affianca i giallorossi.

La quarta forza italiana nel ranking Uefa è il Napoli che è diciottesimo con 63 punti, mentre in ventitreesima posizione c'è l'Atalanta con 53 e in salita di ben cinque posti. La Dea è davanti al Milan che occupa la casella numero 33 della classifica, mentre al quarantaduesimo posto c'è la Lazio di Sarri che da settembre potrà incrementare il proprio punteggio grazie all'approdo in Champions League conquistato con il secondo posto in campionato.

Nelle prime cento squadre d'Europa figurano anche la Fiorentina e il Torino, rispettivamente alle posizioni settantadue e novantanove.

La top ten del Ranking UEFA

In cima al Ranking Uefa ci sono i campioni d'Europa in carica del Manchester City con la squadra di Guardiola che si spinge fino a quota 120 punti mettendo alle spalle a quattro lunghezze il Bayern Monaco.

In terza posizione si assesta il Real Madrid che però di punti ne ha soli 102, quarto posto per il Chelsea, quinto per il Liverpool con la Premier League che abbastanza dominante nel calcio del Vecchio Continente. In sesta posizione troviamo il Paris Saint Germain che nonostante le stelle e i tanti milioni spesi non riesce ad avvicinarsi alla vetta.

Dietro ai parigini in settima posizione c'è il Manchester United che spera con Ten Hag di tornare ai fasti del passato, dopo il terzo posto in Premier League della scorsa stagione, l'anno prossimo sarà di nuovo in Champions League con alcuni gioielli arrivati direttamente dalla Serie A come Onana e Hojlund.