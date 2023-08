La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un eventuale nuovo innesto in caso di cessione di Joacquin Correa, sempre più fuori dal progetto tattico dell'allenatore Simone Inzaghi, e il nome caldo di queste ore di calciomercato estivo sarebbe quello di Dodi Lukebakio, centravanti dell'Hertha Berlino, attualmente sotto contratto fino al termine del giugno 2024.

I nerazzurri starebbero provando ad allacciare nuovi contatti con la dirigenza del club tedesco per cercare di trovare un accordo per la cessione del bomber in questa finestra di mercato.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Dodi Lukebakio dall'Hertha Berlino

Il giocatore belga sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri già dalla scorsa sessione di mercato invernale ma sarebbe tornato di moda dopo la rinuncia della dirigenza nerazzurra a provare a riportare a Milano Romelu Lukaku e in questi giorni il nome del bomber dell'Hertha Berlino sarebbe tornato alla ribalta in caso di addio di Correa. L'attaccante argentino infatti sarebbe corteggiato dalla Spagna, con il Siviglia che premerebbe per un prestito del giocatore, e anche dalla Turchia, con il Fenerbahce in prima linea per provare a formare la coppia con Dzeko. Anche alcuni club della Saudi Pro League in Arabia avrebbero sondato il terreno per un acquisto del giocatore, ma all'argentino piacerebbe rimanere in Europa e rilanciarsi a livello internazionale.

Se dovesse partire, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a virare su Dodi Lukebakio, e potrebbe mettere sul tavolo una cifra importante per portarlo a Milano al posto dell'attaccante argentino.

La situazione dell'attacco dei nerazzurri

Dopo la rinuncia a Romelu Lukaku, avvenuta per i suoi presunti flirt con la dirigenza bianconera, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sembrerebbero intenzionati a virare su Gianluca Scamacca, che piacerebbe molto come prima punta per caratteristiche fisiche e per voglia di rilanciarsi in Serie A.

Per il bomber italiano sarebbe aperta una trattativa con il West Ham, che potrebbe richiedere però almeno 25 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, avendolo pagato solo lo scorso anno circa 40 milioni di euro dal Sassuolo.

Nelle scorse settimane nel frattempo è arrivato ad Appiano Gentile Marcus Thuram, che ha scelto la maglia numero 9 per questa stagione; il bomber francese è arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, dopo la scelta del giocatore di andare in scadenza di contratto con il club tedesco. In uscita per l'attacco si è registrato l'addio di Edin Dzeko, il cui contratto non è stato rinnovato; il bomber bosniaco è passato a parametro zero al Fenerbahce.