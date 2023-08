Ritorna la Serie A e l'Inter di Simone Inzaghi vuole conquistare i primi tre punti per iniziare al meglio la stagione.

Sabato 19 agosto alle ore 20:45 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, i nerazzurri ospiteranno il Monza di Raffaele Palladino, che nella passata stagione ha conquistato la vittoria nella trasferta milanese.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: ballottaggio Dumfries-Cuadrado

Per quanto concerne le possibili scelte, il tecnico nerazzurro confermerà il suo ormai consueto 3-5-2 con diversi ballottaggi alla vigilia. In porta,ci sarà l'esordio in campionato del nuovo portiere Yan Sommer.

In difesa, in attesa di un ulteriore colpo di mercato, dovrebbero esser confermati Darmian, Bastoni e De Vrij, visto l'infortunio di Acerbi.

A centrocampo, spazio a Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa. L'ex Milan dovrebbe essere affiancato da Barella e Frattesi che potrebbe vincere il ballottaggio con Mkhitaryan, con l'armeno che resta comunque in corsa per una maglia da titolare. Sulle corsie, confermati Dimarco e Dumfries che resta in vantaggio su Cuadrado per il ruolo di esterno destro. Panchina per l'ex di turno Carlos Augusto, arrivato in questa settimana di mercato.

Infine, il reparto offensivo dovrebbe esser formato dal nuovo capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il quale dovrebbe vincere il ballottaggio con il neo acquisto Marko Arnautovic che dovrebbe partire dalla panchina al pari del Tucu Correa.

Monza, Palladino punta su Ciurria e Pessina: in attacco spazio per Dany Mota

Dopo un pre-campionato caratterizzato dall'eliminazione in Coppa Italia, il Monza vuole subito riscattarsi e centrare un risultato positivo in una trasferta difficile come quella contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Per quanto riguarda il modulo di gioco, il tecnico Raffaele Palladino è pronto a confermare il suo 3-4-2-1.

In campo per i brianzoli ci saranno altri due ex della partita ovvero Danilo D'Ambrosio (che dovrebbe comporre la retroguardia assieme a Pablo Mari e Caldirola) e Roberto Gagliardini che dovrebbe affiancare capitan Pessina a centrocampo. Sulle corsie, confermatissimo Ciurria mentre sul versante opposto ci sarà la prima da titolare per Kyriakpolous.

In attacco, verso la conferma Dany Mota che dovrebbe vincere il ballottaggio con Petagna. Il reparto offensivo dovrebbe infine esser completato da Caprari e Colpani, tra i migliori in questo inizio di stagione per il Monza.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopolous; Colpani, Caprari; Dany Mota.