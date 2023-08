La Juventus, nel corso di questa estate, è stata spesso accostata dalle voci di Calciomercato a Romelu Lukaku, in particolare in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Dopo il mancato accordo per lo scambio dei due giocatori con il Chelsea, ora non sarebbe da escludere che la Juve possa trovare una soluzione alternativa per arrivare al belga, in particolare se dovesse ricevere delle proposte interessanti per Moise Kean e quindi ritrovarsi con una casella vuota in attacco.

Della situazione di Romelu Lukaku, intanto, ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà: “C'è stato un altro contatto tra Giuntoli ed entourage di Lukaku, c'è anche il Tottenham”.

Finale di mercato intenso per la Juventus

La fine del mercato si sta avvicinando e nei prossimi giorni ci potrebbero essere diverse accelerate sulle trattative. La Juventus, in questa fase finale della campagna trasferimenti, potrebbe mettere a segno qualche colpo in entrata: la situazione che sembra essere più calda è quella che porterebbe a Domenico Berardi.

Ma andrebbe monitorata ancora la pista legata a Romelu Lukaku, che per il Chelsea sarebbe un esubero: l’obiettivo dei Blues sarebbe quello di cederlo entro la fine dell’estate. Il calciomercato, in Europa, chiude il 1º settembre e il tempo incalza. Anche se i blues potrebbero avere la speranza di piazzare Lukaku oltre tale data: infatti, ad esempio, il mercato in Arabia Saudita chiude il 20 settembre.

In queste ultime settimane di mercato intanto il nome di Lukaku viene ancora accostato alla Juventus e non si escludono sorprese, come ha spiegato Alfredo Pedullà: “Potrebbe succedere qualcosa di importante negli ultimi giorni di mercato".

Vlahovic vorrebbe restare alla Juventus

Fino a qualche settimana fa sui media sportivi si è parlato molto di un possibile scambio tra la Juventus e il Chelsea tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, ma le parti non hanno trovato un accordo per sbloccare la trattativa.

La volontà del centravanti serbo sarebbe quella di restare alla Juventus: Vlahovic a Torino starebbe bene e vorrebbe proseguire la sua avventura in bianconero anche nella stagione 2023/2024. Inoltre l'attaccante nel corso di questa estate ha lavorato molto per mettersi alle spalle il problema legato alla pubalgia, ora sta bene e nella prima giornata di Serie A contro l’Udinese guiderà l’attacco della Juve insieme a Federico Chiesa.