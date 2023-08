Il deludente pari casalingo contro il Bologna, deludente non tanto per come sia arrivato dato che la Juventus ha seriamente rischiato di incappare nella prima sconfitta quanto per la prestazione offerta, ha nuovamente posto in bilico la posizione di Massimiliano Allegri.

Poco gioco, tanto impegno ma quasi nessuna trama offensiva degna di nota hanno contribuito a segnare un deciso passo indietro rispetto allo scintillante match di Udine, con i tifosi della vecchia Signora a temere di rivedere la squadra impaurita e a tratti inoffensiva vista per quasi tutto lo scorso anno.

In un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it è stato così chiesto ai fan con chi sostituirebbero Massimiliano Allegri già nell'immediato e il più votato è stato Antonio Conte, che dopo la rescissione consensuale del contratto con il Tottenham qualche mese fa è rimasto senza squadra.

Altro nome votato dagli utenti è stato quello di Zinedine Zidane, anche lui senza panchina oramai da più di due stagioni. I tifosi hanno assegnato un certo numero di preferenze anche ad Igor Tudor e Julian Nagelsmann.

Il tecnico più votato per un'eventuale sostituzione di Allegri è Conte

Antonio Conte ha ricevuto il 34,2% dei voti. Il tecnico pugliese è seguito da Zinedine Zidane con il 27,5% dei voti e da Igor Tudor con il 22,5%.

Al quarto posto Nagelsmann con il 15,8% dei voti.

Attualmente non c'è ovviamente alcuna trattativa in piedi per una sostituzione di Massimiliano Allegri, la società bianconera ha fiducia nel tecnico ed è decisa a rispettare il contratto in essere fino a giugno 2025.

Il match di Empoli è già comunque decisivo: la Juventus ha perso due punti rispetto alle milanesi e al Napoli e non può permettersi di attardarsi ulteriormente anche per evitare di ricalcare le orme delle ultime stagioni, allor quando è stata sempre necessaria una rimonta per centrare il quarto posto dato un inizio molto altalenante.

Lo scorso anno i bianconeri totalizzarono 5 punti, l'obiettivo quest'anno è andare alla pausa con 7.

Il mercato della Juventus

Venendo agli ultimi movimenti di mercato, si continua a lavorare alle cessioni di Filip Kostic e Moise Kean che potrebbe lasciare Torino solo in caso di offerta da almeno 30 milioni. L'esterno serbo viene invece valutato 20 milioni: Massimiliano Allegri non gli ha riservato neanche un minuto nelle prime due giornate, appare dunque evidente come sia sul mercato.

Mancano solo due giorni alla fine della sessione, appare dunque sempre più complesso per il club centrare qualche colpo in entrata prima del gong. Intanto nella giornata di ieri è stata ufficializzata la doppia cessione in prestito al Frosinone di Soulè e Kaio Jorge.