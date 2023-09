Uno dei possibili partenti di fine stagione dalla Juventus è Alex Sandro, che va in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera: per lui si parla di una possibile esperienza professionale in Arabia Saudita. In un recente sondaggio è stato chiesto ai tifosi bianconeri quale fosse il sostituto ideale di Alex Sandro e più votato è stato il giocatore della Fiorentina Luca Ranieri, seguito da Bijol dell'Udinese e Erlic del Sassuolo e da Lucumi del Bologna.

I tifosi votano l'acquisto a gennaio di Ranieri

In un recente sondaggio lanciato dal sito web Calciomercato.it nel quale si chiedeva agli utenti tifosi bianconeri quale fosse il sostituto ideale di Alex Sandro già a gennaio, il più votato è stato Luca Ranieri, difensore di 24 anni della Fiorentina. Egli può giocare centrale difensivo di una difesa a tre ma anche terzino sinistro. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, in questa stagione ha disputato sei match fra campionato italiano e Conference League con due gol segnati nella competizione europea.

Nel sondaggio è stato votato con il 49% delle preferenze, segue al secondo posto Bijol dell'Udinese con il 25%, al terzo Lucumi del Bologna ed Erlic del Sassuolo, entrambi al 13% dei voti.

Pare comunque difficile pensare che questi calciatori lascino le rispettive società nel mercato di gennaio, perché sono considerati importanti dai tecnici, a meno di un'offerta importante da parte della società bianconera.

Rimanendo sempre in tema di un centrale difensivo un altro nome avvicinato dalle sirene di mercato alla società bianconera è quello di Strahinja Pavlovic del Salisburgo, che ha una valutazione di mercato di 25 milioni di euro, mentre per la fascia destra piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo a gennaio. Molto dipenderà dall'esito delle contro analisi di Paul Pogba previste a inizio ottobre. Se fosse confermata la positività al testosterone riscontrata nel post match di Udinese-Juventus nella prima giornata di campionato, potrebbe arrivare un nuovo centrocampista.

Piacciono ai bianconeri i giovani francesi Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza, ma non è da escludere un arrivo d'esperienza come Jorginho, in scadenza con l'Arsenal a giugno.