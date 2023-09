Il Crotone si avvicina alla gara di Benevento di domenica 1 ottobre (ore 18:30) ed è pronto ad affrontare una delle antagoniste alla vittoria del campionato.

Intanto il match è stato presentato alla vigilia in conferenza stampa dal tecnico del Crotone di Lamberto Zauli. Lo stesso allenatore ha diramato la lista dei convocati, decidendo di portare con sé 26 calciatori.

Crotone, una gara importante

Alla vigilia del match di cartello del girone C mister Lamberto Zauli ha dichiarato. "La storia degli scontri diretti e delle rivalità contano. Andremo a rappresentare tutta la città contro il Benevento.

Cercheremo di fare una gara di orgoglio, di qualità. Vincere sarebbe stupendo. Il Benevento ha allestito una squadra importante, viene da una retrocessione, ha calciatori che hanno visto la Serie B e giocheranno sicuramente per vincere. Sarà una bella partita, noi speriamo di riuscire a fare la parte dei protagonisti".

Un Crotone con idee chiare

Sul Crotone che scenderà in campo allo stadio "Vigorito" mister Zauli ha detto: "Non dovremo lasciare a loro il gioco in mano, cercheremo di imporre il nostro possesso palla e la nostra qualità. Abbiamo preparato una partita "coraggiosa", penso che solo giocando con coraggio si possa pensare di andare a fare risultato pieno a Benevento. Bisogna tentare le giocate, attaccare alto, cercheremo di fare questo.

Quello che ci siamo detti, quello che penso, quello che ho cercato di trasmettere alla squadra è giocare a viso aperto per cercare di togliere sicurezze al Benevento".

Un gruppo compatto

Sulle difficoltà riscontrate nelle prime giornate Lamberto Zauli ha un pensiero chiaro, che va oltre al risultati ottenuti: "Ci sono squadre molto forti che giocano ma ci sono partite equilibrate.

Sicuramente alcune formazioni, sopra alla media, usciranno fuori alla distanza. Credo che questo equilibrio si avrà anche nelle prossime giornate, è un campionato nel quale ci sono squadre medio-alte che possono far perdere punti alle migliori".

Parlando della propria squadra il tecnico crotonese ha detto: "Noi vogliamo fare un torneo importante, lo merita la società e la piazza.

Non siamo una schiacciasassi ma abbiamo qualità, dovremo giocare con la mentalità di piccola squadra per poter fare la grande squadra. Sembra un controsenso, ma questo campionato impone questa idea di gioco per fare bene".

Una rosa competitiva

Nella trasferta di Benevento il Crotone avrà a disposizione 26 calciatori. Mister Lamberto Zauli che non avrà squalificati e pare orientato a confermare il modulo 4-2-3-1 che probabilmente vedrà la presenza di Andrea D'Errico dal primo minuto. In difesa una maglia da titolare dovrebbe andare a Giuseppe Loiacono, mentre in attacco il terminale sarà Guido Gomez, autore di due reti nelle ultime uscite stagionali.